Taliban kontrollieren beinahe gesamten Norden Afghanistans

Dubai, Kabul. Der Vormarsch der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan geht weiter. Am Mittwoch fiel mit Badachschan im Nordosten des Landes die neunte Provinz in die Hände der Aufständischen, wie der TV-Sender Tolo News berichtete.

Zudem kontrollieren die Taliban nun die wichtigen Zollposten an der Grenze zu Tadschikistan und Usbekistan. Damit ist der Norden des Landes mit Ausnahme der Provinz Balkh unter Taliban-Herrschaft.

Afghanistans Präsident Aschraf Ghani traf am Mittwoch in der Provinzhauptstadt Masar-e-Scharif ein, um sich ein Bild von der Lage in der letzten Bastion der Regierung im Norden zu machen.

In der Nachbarprovinz Kundus nahmen die Taliban den Flughafen der gleichnamigen Provinzhauptstadt ein. Hunderte Soldaten ergaben sich den Taliban. Am Mittwoch trat zudem der amtierende Finanzminister Afghanistans, Khalid Payenda, zurück und verließ das Land.

Ende August wollen die USA ihren Militäreinsatz in Afghanistan ganz beenden. Fast alle Militärbasen sind bereits an die afghanische Armee übergeben worden.

Die Verhandlungen zwischen der Regierung und den Taliban in Doha verliefen bislang ohne Erfolg. Auch am zweiten Tag einer neuen Verhandlungsrunde gab es am Mittwoch keinerlei nennenswerte Ergebnisse.

