Lauterbach bei Maischberger: Werden keine Herdenimmunität mehr erreichen

Nachdem gestern die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder gemeinsam mit dem Bund Beschlüsse für den Corona-Herbst gefasst haben, werden diese heute Abend (Mittwoch) bei Sandra Maischberger in ihrer Sendung “maischberger. die woche” diskutiert. Die Pläne nach dem Bund-Länder-Treffen: Corona-Schnelltests werden ab Oktober wieder kostenpflichtig, für Aktivitäten in Innenräume gilt das 3-G-Prinzip und neben der Sieben-Tage-Inzidenz sollen weitere Parameter zur Bewertung des Pandemiegeschehens herangezogen werden.

Auf die Frage, ob weiterhin auf die Inzidenz geschaut werden sollte, sagt SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach in der Talk-Sendung: „Ja, die Inzidenz ist weiterhin der wichtigste Wert.” Vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Delta-Variante warnt er: „Die Delta-Variante ist sehr aggressiv: Im Vergleich zur Alpha-Variante atmen Infizierte bei der Delta-Variante das tausendfache an Viren aus.” Allen, die noch auf eine Herdenimmunität hoffen, nimmt der Gesundheitsexperte den Wind aus den Segeln: „Die Delta-Variante ist so ansteckend, dass wir realistischerweise gar keine Herdenimmunität mehr erreichen werden”, so der Epidemiologe.

Lauterbach: Alle Ungeimpften werden sich anstecken

Die Corona-Schutzimpfungen sorgen in der Talk-Runde ebenfalls für Kontroversen. Lauterbach sagt, dass es in anderthalb Jahren nur noch zwei Gruppen von Menschen geben werde: Geimpfte und Genesene. Aber: „Derjenige, der geimpft ist und sich trotzdem angesteckt hat, ist genauso ansteckend wie ein Ungeimpfter.”

Dennoch meint der SPD-Gesundheitsexperte: „Die Ungeimpften werden sich in den nächsten anderthalb Jahren - einschließlich unserer Kinder – alle anstecken.” Mit Blick auf die Partys mit Getesteten, Geimpften und Genesenen meint der SPD-Gesundheitspolitiker: „Als doppelt Geimpfter würde ich es knapp riskieren, wenn ich nicht gefilmt werden würde.“

Kritik an Lauterbach: SPD-Abgeordneter rechtfertigt sich

Zuletzt stand Lauterbach mehrfach in der Kritik, weil seine Pandemievorhersagen nicht eingetroffen sind. Er hatte zum Beispiel erklärt, dass Schnelltests zu unzuverlässig seien. Nun rechtfertigte sich Lauterbach: „Jetzt ist die Studienlage besser”, sagte er und verweist darauf, dass die Debatte in der Wissenschaft noch im Fluss gewesen sei.

„Wie oft passieren Ihnen Fehleinschätzungen, Herr Lauterbach?“, will Moderatorin Maischberger wissen. Der SPD-Politiker meint: „Statistisch gesehen passiert das nicht oft, sehr selten würde ich sagen”. Auch den Vorwurf, er würde manchmal zu schnell twittern, weist Lauterbach zurück: „Ich überlege mir genau, was ich twittere.”

Auch die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens sorgen für eine lebhafte Diskussion. Kristina Dunz, stellvertretende Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, bewertet die Beschlüsse als „eindeutigen Warnschuss gegen Impfverweigerer.” TV-Moderator Cherno Jobatey ist sich angesichts der zurückhaltenden Beschlüsse sicher: „Nach der Wahl wird es zur Sache gehen.” Der stellvertretende Chefredakteur der „Bild”, Paul Ronzheimer, hingegen sieht die Entschlüsse kritisch: „Es ist ein Problem, wie mit dem Bürger umgegangen wird. Der mahnende Zeigefinger reicht nicht.” In die Runde fragt er: „Warum stimmen wir nicht im Bundestag über eine Impfpflicht ab?”

Angesichts steigender Corona-Inzidenzen und der nur langsam voranschreitenden Impfkampagne in Deutschland ist eine Strategie für den Herbst unerlässlich. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bringt sogar weitgehende Einschränkungen für Ungeimpfte ins Spiel. Aber nicht alle Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens sind unumstritten.

Zu Gast bei ARD-Moderatorin Sandra Maischberger sind am Mittwochabend: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, Linken-Vize-Chefin Janine Wissler, FDP-Vorsitzender Christian Lindner, TV-Moderator Cherno Jobatey sowie Kristina Dunz, stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), und der stellvertretende Chefredakteur der „Bild”, Paul Ronzheimer.

Weitere Themen der Runde sind die steuerpolitischen Vorstellungen der Parteien im Bundestagswahlkampf sowie der Vormarsch der Taliban infolge des Truppenabzugs aus Afghanistan.

RND/scs/sic