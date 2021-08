Taliban-Vormarsch auf Kabul: USA schicken 3000 Soldaten zur Evakuierung ihrer Botschaft

Kabul. Das US-Verteidigungsministerium hat Tausende Marines in Alarmbereitschaft versetzt, um eine mögliche Evakuierung der US-Botschaft und von US-Bürgern in der afghanischen Hauptstadt Kabul schnell umsetzen zu können. Das berichtet die „New York Times”.

Beamte des Pentagon sagten, dass die Evakuierung einen schlagkräftigen Einsatz amerikanischer Militärs erfordern werde, um Menschen zu am internationalen Flughafen „Hamid Karzai” wartenden Militärtransportflugzeugen zu bringen und sie unterwegs zu schützen.

Dazu seien Soldaten zur Boden- und Luftunterstützung notwendig, die auch am Flughafen selbst stationiert würden. Insgesamt schicken die USA 3000 Soldaten nach Afghanistan, um den Abzug der Botschaftsmitarbeiter abzusichern, sagte ein Sprecher des Pentagons.

Am Mittwoch hatte es Berichte gegeben, dass US-Geheimdienste davon ausgingen, Kabul werde in 30 bis 90 Tagen fallen. Die New York Times schreibt, dass die Regierung von Präsident Joe Biden nun wohl nur noch von 30 Tagen ausgehe.

Auf dem Gelände der Botschaft befindet sich bereits eine Marine-Bataillon. Die Botschaft hat 4000 Mitarbeiter, 1400 davon US-Bürger. 2000 weitere Marine-Soldaten würden dichter an die mögliche Flugroute über Westpakistan verlegt. Die Truppen wurden offenbar darauf eingestellt, möglicherweise innerhalb von 96 Stunden bereit für ein Eingreifen sein zu müssen.

Seit dem beginnenden Abzug der US- und Nato-Truppen haben die Taliban eine folgenreiche Offensive in Afghanistan gestartet. Mehr als 10 Provinzhauptstädte sind bereits in der Hand der Islamisten, kürzlich fiel mit Herat die drittgrößte Stadt des Landes.

RND/sic