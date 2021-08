Anhänger der militant-islamistischen Taliban patrouillieren in der Stadt Gasni im Osten Afghanistans. Die Sicherheitslage in Afghanistan spitzt sich zu. Immer mehr Ausländer sind in Gefahr. Auch Großbritannien will mehrere Hundert weitere Streitkräfte nach Afghanistan schicken, die bei der Rückführung von Briten aus dem Land helfen sollen. Quelle: Gulabuddin Amiri/AP/dpa

Rückführung von Briten: Auch London schickt zusätzliche Streitkräfte nach Afghanistan London. Auch Großbritannien will mehrere Hundert weitere Streitkräfte nach Afghanistan schicken, die bei der Rückführung von Briten aus dem Land helfen sollen. Die 600 zusätzlichen militärischen Kräfte würden in den kommenden Tagen in Kabul ankommen, teilte das britische Verteidigungsministerium am Donnerstagabend mit. Zuvor hatte bereits das US-Militär angekündigt, 3000 zusätzliche Soldaten nach Kabul zu senden. Wie auch die Bundesregierung hatte das britische Außenministerium zuvor all seinen Staatsbürgern in Afghanistan empfohlen, sobald wie möglich das Land zu verlassen. Die Streitkräfte sollten „im Angesicht der zunehmenden Gewalt und der sich rapide verschlechternden Sicherheitslage“ insbesondere britischen Staatsbürgern und früheren Angestellten des britischen Militärs dabei unterstützen, das Land sicher zu verlassen, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace. Der BBC zufolge befinden sich schätzungsweise noch rund 4000 Briten in Afghanistan. RND/dpa