Auf die Spritze, fertig, los: Impf-Nachfrage steigt leicht

Berlin. Nach dem Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Politik sowie dem Ende der Sommerferien in einigen Bundesländern wollen sich wieder mehr Menschen impfen lassen.

Die Sozialbehörde in Hamburg teilte auf Anfrage des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit: „Die Zahl der Impfungen hat seit dem Ende der Sommerferien deutlich angezogen.“ Besonders der Impfstoff der Firma Johnson & Johnson würde in Hamburg derzeit vermehrt nachgefragt – vermutlich, weil bei diesem Vakzin keine Zweitimpfung nötig ist, sagte der Sprecher der Sozialbehörde.

Auch in Baden-Württemberg und Sachsen sprechen die Behörden von einer leichten Steigerung der täglichen Impfungen. Ob sich hier allerdings ein Trend abzeichnet, bleibe abzuwarten, teilt das baden-württembergische Gesundheitsministerium mit.

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigt, dass allein am Mittwoch 110.167 Menschen in Deutschland ihre erste Impfung erhalten haben, 401.261 Menschen ihre Zweite. Damit ist die Zahl der Erstimpfungen zum ersten Mal seit einer Woche über die Marke von 100.000 geklettert. Zum Vergleich: Mitte Juli schwankte die Zahl der Erstimpfungen zwischen 100.000 und 200.000 am Tag und fiel selten unter die Marke von 100.000.

56,1 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft

In Deutschland sind nun knapp 46,7 Millionen Menschen oder 56,1 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 52,2 Millionen Menschen oder 62,8 Prozent aller Einwohner haben mindestens eine erste Impfung bekommen. Im Vergleich der Bundesländer liegt Bremen derzeit mit einem Anteil der vollständig Geimpften von 65,5 Prozent auf dem ersten Platz, das Schlusslicht bildet mit 49,3 Prozent Sachsen, das als einziges Bundesland die Marke von 50 Prozent vollständig geimpfter Einwohnern noch nicht erreicht hat.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung erklärte die geringe Impfquote in Sachsen am Donnerstag mit dem deutlich höheren Anteil von AfD-Wählern in Ostdeutschland. „Die allermeisten AfD-Funktionäre gehen aggressiv gegen das Impfen sowie gegen sämtliche Corona-Maßnahmen vor – ähnlich wie der frühere US-Präsident Donald Trump“, sagte Marco Wanderwitz (CDU) der Funke Mediengruppe.

Das bedeute in der Folge, dass sich der durchschnittliche AfD-Wähler nicht impfen lasse, so Wanderwitz weiter. Mit Blick auf den Herbst warnte der CDU-Politiker vor einer Corona-Welle in Ostdeutschland, die das Gesundheitssystem erneut an seine Grenzen bringen könnte.

Da es zuletzt Unklarheiten bezüglich der erfassten Impfungen gegeben hatte, plant das Robert Koch-Institut weitere Umfragen, um den Fortschritt der Impfkampagne in Deutschland besser beurteilen zu können. Das RKI teilte mit, dass im Herbst etwa 3000 Menschen zu Impfbereitschaft und Akzeptanz befragt werden sollen.

In der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen gingen die vom offiziellen Digitalen Impfquotenmonitoring (DIM) erfassten Zahlen und die Ergebnisse einer jüngst präsentieren Umfrage mit 1000 Teilnehmern deutlich auseinander: Während in der Befragung 79 Prozent angaben, geimpft zu sein, waren es laut Meldesystem nur 59 Prozent. Als Erklärung führten die Experten mehrere mögliche Gründe an: So wird etwa ein Teil der Impfungen mit Johnson & Johnson nur als Zweitimpfung erfasst.

Von Antea Obinja/RND