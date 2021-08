„Finanzsektor finanziert die Klimakrise“: Fridays for Future protestiert in Frankfurt

Demonstranten tragen beim zentralen Klimastreik von Fridays for Future während des Demonstrationszuges durch das Bankenviertel ein Plakat mit der Aufschrift „Our future is not for sale" (Unsere Zukunft steht nicht zum Verkauf). Quelle: Arne Dedert/dpa