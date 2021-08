Kanada: Flug- und Bahnreisende müssen künftig gegen Corona geimpft sein

Toronto. Die kanadische Regierung verlangt ab dem Herbst von Flugpassagieren und Fahrgästen im Bahnverkehr zwischen den Provinzen eine Impfung gegen das Coronavirus. Die Bestimmung werde auch für Passagiere von Kreuzfahrtschiffen gelten, sagte Verkehrsminister Omar Alghabra am Freitag.

„So bald wie möglich im Herbst und nicht später als Ende Oktober“ müssten zudem Beschäftigte im Luftverkehrs-, Bahn- und Schiffssektor unter Zuständigkeit der Regierung in Ottawa geimpft sein. Auch von allen öffentlichen Bediensteten im Land fordert die Regierung eine Impfung.

Der zuständige Minister Dominic Leblanc verwies darauf, dass die Regierung der größte Arbeitgeber im Land sei und die Sicherheit ihrer Beschäftigten und von deren Kunden sicherstellen müsse.

Kanada hat eine der höchsten Impfraten weltweit. Knapp 82 Prozent der Bevölkerung über 12 Jahre hat bereits eine Dosis erhalten, 70,3 Prozent sind bereits vollständig immunisiert.

„Wir haben ziemlich großes Vertrauen in unsere Regierungen auf allen Ebenen sowie einen gewissen Grad an Solidarität und Vertrauen in die Medizin, was vielleicht in anderen Ländern nicht existiert”, erklärte der Public Health Professor Barry Pakes der britischen Zeitung „The Guardian”, warum die Kanadier die Impfdosen so bereitwillig annehmen. Außerdem hätte die kanadische Regierung schon früh auf die Einhaltung der mit den Impfstoffherstellern vereinbarten Lieferfristen gepocht, und manche Chargen sogar früher bekommen.

Auch die Einreise für Ausländer nach Kanada ist nur mit einem Impfnachweis möglich. Derzeit können nur geimpfte US-Amerikaner einreisen, ab Anfang September auch Staatsbürger anderer Länder.

Die zusätzlichen Maßnahmen seien nötig, um noch mehr Menschen zu einer Immunisierung zu bewegen, sagte Alghabra. Die Zahl der Neuinfektionen im Land ist zuletzt wieder gestiegen.

RND/AP