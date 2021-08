Bartsch an Scholz: Linke steht für Rot-Rot-Grün bereit

Berlin. Noch vor wenigen Wochen galt es als gemeiner Witz gegenüber den Sozialdemokraten, ihren aktuellen Wahlkampf mit den vom vorigen Mal zu vergleichen, als Parteichef Martin Schulz binnen kürzester Zeit vom Hoffnungsträger zum Außenseiter geworden war.

Das ist inzwischen anders: Wenn dieser Tage jemand mit Blick auf den aktuellen Kanzlerkandidaten der SPD, Olaf Scholz, das Wortspiel bemüht, „der Scholz-Zug rollt” – dann lacht mittlerweile nicht mehr die Konkurrenz, sondern das Willy-Brandt-Haus. In der SPD-Wahlkampfzentrale war das jahrelang eine seltene Erfahrung.

SPD erreicht höchsten Werte seit fast drei Jahren

Den jüngsten Anlass zur Freude lieferte am Ende dieser Woche das neue ZDF-„Politbarometer”: Laut der repräsentativen Umfrage, die die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen von diesem Dienstag bis Donnerstag durchführte, erreicht die SPD derzeit ihre höchsten Zustimmungswerte seit fast drei Jahren.

Im Politbarometer sind das 19 Prozent – wie es in den Tagen zuvor auch schon Forsa und Kantar (Emnid) erhoben hatten. Zwar liegt die CDU/CSU in der Sonntagsfrage noch immer klar vor der SPD – hat aber erneut an Zustimmung verloren und kommt nur noch auf 26 Prozent, bei Forsa und Kantar sogar nur auf 22 und 23 Prozent.

In der Union beobachtet man die neue Dynamik mit großer Nervosität. Immerhin tritt der Wahlkampf in seine heiße Phase: Von nächster Woche an kann man Briefwahlunterlagen erhalten.

Scholz liegt im direkten Duell vorne

Für die SPD ist das nicht nur Grund zur Freude, weil sie nun doch vom vergleichsweise hohen Ansehen profitiert, das für Olaf Scholz im direkten Duell der Kanzlerkandidaten gemessen wird. So trauen ihm im Politbarometer 59 Prozent der Befragten das Amt des Bundeskanzlers zu, wie die am Freitag veröffentlichte Umfrage ergab. Das sind 5 Prozentpunkte mehr als zwei Wochen zuvor – und vor allem mehr als doppelt so viel wie bei Unionskandidat Armin Laschet (28 Prozent) und Grünen-Konkurrentin Annalena Baerbock (23 Prozent).

Mehr noch: Da die Grünen ihren Höhenflug hinter sich haben, liegen sie inzwischen gleichauf mit den Sozialdemokraten bei 19 Prozent. Damit ergeben sich zum einen neue Mehrheitsverhältnisse, die eine Regierungsbildung ohne CDU/CSU ermöglichen würden. Die Zahlen des Politbarometers würden für eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP reichen, die der anderen Institute zusätzlich für eine rot-rot-grüne Bundesregierung aus SPD, Grünen und Linkspartei.

SPD-Spitzenkandidat Scholz hofft nun darauf, dass seine Partei bei dieser Stimmverteilung zusätzlich einen Hauch vor den Grünen landet. „Sechs Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl und ein paar Prozente mehr, und es reicht”, sagte er dem „Spiegel” über seine Hoffnung auf den Einzug ins Bundeskanzleramt. „Wir spüren ein Momentum, und da geht noch mehr.” Es sei durchaus realistisch, dass die SPD die Wahl gewinne. Zumal Scholz weiß: „Selbst auf Platz zwei kann man Kanzler werden.”

Tatsächlich hatte das vor zehn Jahren zum Beispiel ein anderer damaliger Aufsteiger in Baden-Württemberg bewiesen: Die Grünen von Winfried Kretschmann landeten bei der Landtagswahl 2011 mit 24,2 Prozent deutlich hinter der CDU (39,0) und nur knapp vor der SPD (23,1). Für die erste grün-rote Regierung unter Kretschmann reichte es, bei seiner Wiederwahl wurden die Grünen dann stärkste Kraft. Das allerdings ist auch den Grünen Motivation, die nun auch im Bund auf den hauchdünnen Vorsprung vor der SPD hoffen.

Bartsch wirbt für Rot-Rot-Grün

Interessant sind die neuen Mehrheitsverhältnisse aber auch für die Linkspartei. Deren Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Dietmar Bartsch, drängt SPD und Grüne nun darauf, auch auf die Inhalte zu schauen – und die seien gerade für Scholz besser mit Rot-Rot-Grün umsetzbar.

„Wenn Olaf Scholz sein Programm durchsetzen will, braucht er die Linke”, sagte Bartsch am Freitag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „12 Euro Mindestlohn, höhere Steuern für Milliardäre und Multimillionäre, Verbesserungen für Familien und Rentner wird es mit einer Ampel nicht geben.” Die „entscheidende Frage der letzten Wahlkampfwochen wird: Linke oder Lindner?”, so Bartsch. „Einen Bundeskanzler Scholz, der seine Wahlversprechen hält, gibt es nur mit uns.”

In Umfragen hat sich die Linke mit Ach und Krach auf sieben Prozent berappelt – und will nun damit trommeln, die einzige Kraft für einen wirklichen Politik- und Regierungswechsel zu sein: „Anders als SPD und Grüne ist die Linke der Schutzschirm vor einer Regierung mit Laschet, Scheuer und Lindner”, so Bartsch.

Scholz selbst scheint trotzdem eher auf die Liberalen zu schielen: „Es gibt eine lange sozialliberale Tradition in Deutschland”, sagt er. Seine Jugend sei geprägt gewesen von den SPD-Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt. „Beide haben mit der FDP regiert, und diese Zeit hat dem Land gutgetan.”

Von Steven Geyer/RND