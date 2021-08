Taliban erreichen Kabul – Innenministerium spricht von Angriff auf die Hauptstadt

Kabul/Berlin. Die Taliban haben Afghanistans Hauptstadt Kabul erreicht. Das Innenministerium teilte am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters zufolge mit, die militanten Islamisten hätten Kabul angegriffen.

Die Faktenlage war am Sonntag jedoch unklar. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, haben die Taliban nach eigenen Angaben nicht die Absicht, Kabul “mit Gewalt” zu erobern. Das teilten die Aufständischen in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung mit. Drei Beamte sagten der Nachrichtenagentur AP, Taliban-Kämpfer hätten drei Randbezirke Kabuls betreten: Kalakan, Karabagh und Paghman. Es habe bislang keine Kämpfe gegeben.

“Niemandes Leben, Eigentum und Würde wird verletzt und das Leben der Bürger Kabuls wird nicht in Gefahr sein”, erklärten die Taliban.

Gewehrfeuer in Kabul

An einem Punkt in der mit Flüchtlingen gefüllten Hauptstadt gab es Gewehrfeuer, das afghanische Präsidialamt versicherte aber in einer Erklärung, dass die Lage unter Kontrolle sei. “Die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte arbeiten mit den internationalen Einheiten für die Sicherheit der Stadt Kabul zusammen und die Lage ist unter Kontrolle”, hieß es.

Die Aufständischen bestätigten ihre Präsenz in der Hauptstadt zunächst nicht. In Kabul schlossen am Sonntag plötzlich Verwaltungs- und Regierungsbehörden; Mitarbeiter wurden nach Haus geschickt, während über der Stadt und insbesondere dem US-Botschaftsgelände Militärhubschrauber flogen.

Taliban wollen Verhandlung über friedlichen Einmarsch

Auch die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete, die militant-islamistischen Taliban haben ihre Kämpfer angewiesen, nicht in die Hauptstadt Kabul vorzudringen. Sie sollten vielmehr an den Toren der Stadt Stellung beziehen, heißt es demnach in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung der Islamisten.

Da die Hauptstadt Kabul eine große und dicht besiedelte Stadt sei, beabsichtigten die Taliban nicht, die Stadt mit Gewalt oder Krieg zu betreten. Man wolle vielmehr mit der anderen Seite über einen friedlichen Einmarsch in Kabul verhandeln.

Berichte über chaotische Szenen

In den sozialen Medien hieß es, in Kabul spielten sich chaotische Szenen ab. Es kam zu einer Schießerei vor einer Bank, wie ein Bewohner der Stadt der dpa zufolge sagte. Viele Menschen versuchten, ihr Erspartes abzuheben, Lebensmittel zu kaufen und zu ihren Familien heimzukehren. Ein Soldat aus Kabul sagte, seine gesamte Einheit habe die Uniformen abgelegt.

Die ARD-Korrespondentin Natalie Amiri schrieb auf Twitter, die Stimmung in Kabul sei “angespannt” und “hektisch”. Viele Menschen seien auf der Straße und machten sich bereit zu gehen. Auch sie berichtet unter Berufung auf Menschen vor Ort davon, dass die Taliban vor den Toren der Stadt angekommen seien.

Am Sonntag verlor die Regierung drei weitere Provinzhauptstädte an die Taliban: Dschalalabad, Maidan Shahr und Chost. Bis auf fünf Provinzhauptstädte und Kabul ist Afghanistan damit weitgehend unter Kontrolle der Taliban.

RND/cz/AP/dpa