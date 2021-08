Zu spät: Wie der Westen am Hindukusch versagte

Berlin. Es ist zu spät. Afghanistans Hauptstadt Kabul ist den Taliban ausgeliefert. Wer noch aus Afghanistan herauskommt, wer überlebt, was aus dem Land wird – alles hängt nun von dem Willen der bärtigen Krieger ab. Von ihnen weiß man nur eines sicher: dass sie am liebsten die Uhr 2000 Jahre zurückstellen wollen.

An Afghanistan sind schon viele Großmächte verzweifelt. Ein derart komplettes Fiasko, wie es die USA und ihre Verbündeten, darunter die Bundesrepublik, am Hindukusch erlebt haben, ist aber selbst im historischen Vergleich schockierend.

Das Tempo der Taliban-Offensive sei nicht abzusehen gewesen, sagt jetzt der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums – und macht den Afghanen schwere Vorwürfe. Sie hätten nicht kämpfen wollen, kritisieren die Verbündeten im Pentagon.

Ein Offenbarungseid

Es ist ein Offenbarungseid. Zunächst einmal für die westliche Aufklärung und US-Präsident Joe Biden. Der hat noch vor wenigen Tagen vor der Presse versprochen, dass es in Kabul keinen „Saigon-Moment” geben wird, also keine hektische Evakuierung von der Dachterrasse der Botschaft wie nach dem verlorenen Vietnamkrieg 1975.

Am Sonntag ratterten nun die Chinook-Hubschrauber der USA über Kabul, sie brachten amerikanische Staatsbürger zum internationalen Flughafen. Der Saigon-Moment wiederholt sich.

Biden wiederum schiebt die Schuld für den dilettantisch vorbereiteten Rückzug auf seinen Vorgänger Donald Trump. Er tut so, als habe das Schicksal Afghanistans nichts mehr mit ihm zu tun. Doch das Fiasko dieses Sommers geschieht in seiner Verantwortung als Oberbefehlshaber. Er werde diesen Krieg nicht an einen fünften Präsidenten weitergeben, sagte Biden. Aber er wird seinem Nachfolger ein Fiasko vererben, und eine neue Brutstätte des Terrors.

Wer hat die Öffentlichkeit über die Lage in Afghanistan belogen?

Der zweite Offenbarungseid: 20 Jahre lang haben die USA, hat die Nato, haben Bundeswehr-Soldaten in Afghanistan gekämpft und sind gestorben. Der Westen hat die afghanische Armee und Polizei ausgebildet und ausgerüstet – nur um alles binnen Wochen in sich zusammenfallen zu sehen. Wer hat sich selbst, wer hat die Öffentlichkeit über die Lage in Afghanistan belogen? Auch diese Frage muss beantwortet werden.

Neue Truppen – 5000 GIs, 600 Briten, eine noch unklare Zahl von Bundeswehr-Einheiten – sollen den letzten Hoffnungspunkt schützen, nicht mehr Kabul, sondern nur noch den internationalen Flughafen. Er ist jetzt die Dachterrasse von Saigon. Am Montag soll die Bundeswehr damit beginnen, deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte auszufliegen. Das ist unentschuldbar spät. Auch die verwundbaren Transportflugzeuge vom Typ A400M sind nun den Taliban ausgeliefert. Ob sich die Belagerer Kabuls an die im fernen Doha gegebenen Versprechen eines freien Abzugs halten, ist wie vieles bei den Taliban völlig unklar.

Seehofers zynisches Statement

Der dritte Offenbarungseid hat mit dem Verkennen der Realität und millionenfachen leeren Versprechungen zu tun. Und er ist vielleicht der schlimmste Teil des Fiaskos.

Erst vor wenigen Tagen hat die Bundesregierung die Abschiebungen nach Afghanistan gestoppt. Erst am Wochenende hat sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bereit erklärt, dass die Identitätsfeststellung und die Vergabe von Visa für afghanische Ortskräfte notfalls auch in Deutschland erfolgen könnte. Am Bundesinnenministerium solle die Einreise nicht scheitern, sagte Seehofer – ein zynisches Statement angesichts der monatelangen Blockadepolitik, die diesem Aktionismus voranging. Wer es jetzt nicht mehr zum Flughafen in Kabul schafft, bleibt den Taliban ausgeliefert.

20 Jahre lang hat Deutschland, haben die USA, hat der Westen den Menschen am Hindukusch eine Zukunft vorgelogen: Mädchen, die zur Schule gehen konnten; Frauen, die in Politik und Wirtschaft ihren Platz in der Gesellschaft erobern sollten, Journalisten, LGBT-Aktivisten, Angehörige von Minderheiten. Wer es irgendwie aus Afghanistan heraus schafft, wird fliehen. Auf diesen Flüchtlingsstrom werden wir uns vorbereiten müssen.

Wir haben die Afghaninnen und Afghanen im Stich gelassen. Das wird von 20 Jahren Krieg bleiben.

Von Jan Sternberg/RND