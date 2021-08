Düstere Zeitenwende in Afghanistan: der Siegeszug der Taliban

„Flieht nicht!“, rufen in Asadabad in der afghanischen Provinz Kunar wütende Einwohner den Soldaten zu und bewerfen sie mit Steinen. Der Zorn in der Bevölkerung ist groß. Die afghanischen Truppen hatten vor dem Einmarsch der Taliban mit ihren Gewehren nur ein paarmal in die Luft geschossen und waren dann geflohen. In der Stadt Ghazni wiederum überreichte der Gouverneur einen Blumenstrauß an die Aufständischen und räumte dann sein Büro. Binnen Tagen ist ganz Afghanistan praktisch kampflos an die Taliban gefallen.

Auch in anderen Teilen des Landes ergab sich die über fast zwei Jahrzehnte mit Milliarden US-Dollar finanzierte und am Leben gehaltene Armee den Aufständischen ohne Gegenwehr. Am frühen Sonntagmorgen hatten die Taliban mit Dschalalabad im Osten die vorletzte Großstadt im Land übernommen.

Ähnlich rasch verlief nun der Fall Kabuls. Die radikalislamischen Taliban waren am Sonntag bis in die Hauptstadt vorgedrungen, nachdem sie alle anderen Großstädte des Landes und fast alle 34 Provinzen erobert hatten. In nur knapp zwei Wochen hatten die Taliban in einer der vielleicht erfolgreichsten Guerillaaktionen der Geschichte das ganze Land ohne großen Widerstand eingenommen. Damit beginnt am Hindukusch eine neue, ungewisse Zukunft.

Der Präsident hat das Land verlassen

Diese Zukunft wird Afghanistans Präsident Ashraf Ghani wohl nicht mehr mitgestalten. Er hat das Land am Sonntag verlassen. Wie der TV-Sender Tolo News berichtete, soll der 72-Jährige die Regierungsgeschäfte an den amtierenden Verteidigungsminister Bismillah Mohammadi übergeben haben. Berichten zufolge sollen Ghani und das Kernteam aus Kabul nach Tadschikistan geflogen sein. Einen offiziellen Rücktritt Ghanis gab es nicht.

Ghani hatte sich noch am Samstag trotz massiven Drucks geweigert zurückzutreten. Dem 72-jährigen Ökonomen, der 2014 erstmals zum Präsidenten gewählt wurde, war es nicht gelungen, seine Anti-Taliban-Koalition aus Milizenführern und anderen Regionalfürsten zusammenzuhalten – in einem Land, in dem Stammeszugehörigkeiten und regionale Loyalitäten die alles entscheidende Rolle spielen. Mit eigenwilligen Personalentscheidungen hatte Ghani zuletzt viele Sympathien verspielt. Hingegen konnten die Taliban, die selbst ebenfalls ein lockerer Zusammenschluss lokaler Kommandanten mit unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Interessen sind, ihre Männer deutlich besser motivieren.

Im Präsidentenpalast von Kabul verhandelten laut dem Sender Al Arabiya Vertreter der Taliban über eine Übergangsregierung. „Bis der Übergangsprozess abgeschlossen ist, liegt die Verantwortung für die Sicherheit von Kabul bei der anderen Seite“, schrieb ein Sprecher der Taliban auf Twitter und verbreitete damit den Eindruck von Ordnung und Normalität. Allerdings gibt es wenig Zweifel, dass die Formation einer Übergangsregierung einer Kapitulation der afghanischen Regierung gleichkommt.

Friedlich soll dabei alles zugehen, so versicherten die Aufständischen am Sonntag immer wieder. In einem Statement auf Twitter hatten die Taliban versichert, ihre Kämpfer würden die Vier-Millionen-Metropole nicht mit Gewalt einnehmen. Auch ein an Gesprächen mit der afghanischen Regierung in Katar beteiligter Taliban-Unterhändler wies Befürchtungen von Gewalttaten bei einer Übernahme der Macht in Kabul zurück. „Wir versichern den Menschen (…) in der Stadt Kabul, dass ihr Hab und Gut und ihre Leben sicher sind“, sagte Suhail Schahin der BBC in einem Telefonat aus Doha. Es werde „keine Rache an irgendjemandem“ geben.

Schahin sagte dem katarischen Nachrichtensender Al Dschasira allerdings auch, die Aufständischen erwarteten von der Regierung „eine friedliche Übergabe von Kabul“. Details nannte er nicht. Auf Nachfragen fügte er hinzu, es gehe um eine bedingungslose Kapitulation.

Bewohner bereiten sich vor

In der Hauptstadt waren derweil Auflösungserscheinungen zu beobachten. Behörden und Regierungsgebäude wurden von Beschäftigten fluchtartig verlassen. Der Flughafen von Kabul war für viele die letzte Chance, das Land zu verlassen, da die Taliban bis Sonntag alle Übergänge an den Landesgrenzen unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Kabul war voller vor den Taliban geflüchteter Menschen, die in Parks und auf öffentlichen Plätzen kampierten und eine Rückkehr der harschen Auslegung des islamischen Rechts mitsamt der fast vollständigen Eliminierung von Frauenrechten befürchteten.

Andere bereiteten sich am Sonntag bereits auf die Ankunft der Taliban vor. Vor einem Brautkleidergeschäft im Zentrum Kabuls, wo bislang glückliche Frauengesichter von Plakaten lächelten, übermalten Arbeiter alle Bilder mit weißer Farbe. Inhaftierte Talibankämpfer verließen froh das Kabuler Zentralgefängnis Pul-e-Charki, nachdem Wächter ihnen die Türen geöffnet hatten.

Vom Gelände der US-Botschaft unweit des Präsidentenpalasts stieg am Sonntag Rauch auf, weil offenbar wichtige Dokumente in letzter Minute verbrannt werden mussten. Helikopter flogen Diplomaten und Mitarbeiter Richtung Flughafen aus. Die Evakuierung sei „in vollem Gange“ und solle bis spätestens Dienstagmorgen abgeschlossen sein, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten US-Regierungsbeamten.

Die russische Botschaft erklärte hingegen laut der Nachrichtenagentur Tass, eine Evakuierung ihrer Mitarbeiter sei nicht geplant. Die Taliban hätten ihnen zugesichert, dass ihre diplomatische Vertretung geschützt sei.

Die Städte fallen wie Dominosteine

Ungläubig hatten die USA und andere westliche Staaten die rasche Abfolge der Ereignisse wahrgenommen, in der Provinzen und Städte Afghanistans nacheinander wie Dominosteine fielen. Am Ende siegte in Afghanistan der Opportunismus. Die afghanische Armee machte von Beginn der Talibanoffensive an keinerlei Anstalten zur Gegenwehr.

Die 300.000 Mann starke Truppe ergab sich lieber kampflos, als für die Regierung in Kabul zu kämpfen, die für viele Armeeangehörige nur ein unbedeutendes Konstrukt fremder Mächte ist. Widerstand schworen allein die alten Milizenführer, die noch in den 1980er- und 1990er-Jahren gegen die Taliban ins Feld gezogen waren.

Doch auch diese Front bröckelte rasch, als klar wurde, dass die Tage der Regierung in Kabul angesichts des fehlenden Kampfgeists gezählt waren. Am Samstag wechselte die Stadt Masar-i-Scharif im Norden ohne viel Aufhebens in die Hände der Taliban.

Afghanistans viertgrößte Stadt, ein wichtiger strategischer Verkehrsknotenpunkt, war die letzte Bastion der eingeschworenen Talibangegner. Denn dort hatten sich die beiden Ex-Mudjaheddin-Kämpfer Atta Mohammed Noor und Abdul Rashid Dostum verschanzt und geschworen, Masar gegen die Aufständischen zu verteidigen. Dostum und Atta flohen beide nach Usbekistan.

Das kommende Jahr wird nun zeigen, welche Richtung Afghanistan einschlägt. Das Schreckensregime der Taliban in den 1990er-Jahren ist für viele Afghanen noch in traumatischer Erinnerung. Frauen und Mädchen wurden damals ins Haus verbannt, Musik und Tanz verboten und Gegner des Regimes auf brutalste Weise umgebracht.

Öffentliche Hinrichtungen im Fußballstadion von Kabul unter „Allah ist groß“-Rufen der Zuschauer gehörten zum Alltag. Mit dem Abzug der USA und der Nato vom Hindukusch sind es nun andere regionale Mächte, etwa China und Russland, die Einfluss auf Afghanistan ausüben werden.

Deutschland hat mittlerweile seine Botschaft in Afghanistan wegen des Vorrückens der Taliban auf Kabul geschlossen und das Personal zum militärischen Teil des Flughafens in der afghanischen Hauptstadt verlegt. Das teilte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Sonntag auf Twitter mit. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort inzwischen eingetroffen und stellen ihre Arbeitsfähigkeit her“, erklärte Maas.

Für den Nachmittag habe er erneut den Krisenstab der Bundesregierung einberufen. Es gehe darum, „Sofortmaßnahmen zur Sicherung und zur Ausreise deutscher Bediensteter und weiterer gefährdeter Personen aus Afghanistan auf den Weg zu bringen“.

Deutliche Kritik an Maas

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin warf Maas unterdessen ein beispielloses Versagen bei den Bemühungen um eine Rettung afghanischer Ortskräfte der Bundeswehr vor und macht ihn persönlich für den Fall von Todesopfern verantwortlich.

„Bundesaußenminister Heiko Maas hat hier viel Schuld auf sich geladen. Wenn die Menschen, die noch in Kabul in den Schutzräumen warten, aber noch nicht auf dem Flughafen sind, nun nach der Einigung zwischen Präsident Aschraf Ghani und den Taliban nicht mehr gerettet werden können, ist er dafür verantwortlich“, sagte Trittin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Seit einer Woche blockiere der Außenminister eine Rettung und unbürokratische Aufnahme in Deutschland. „So ein Versagen, das so viel Leid mit sich bringen wird, ist beispiellos“, sagte Trittin. Alle internationalen Kräfte müssten alles daransetzen, die eigenen Kräfte, aber auch Ortskräfte und gefährdete Personen aus den Regierungen und Verwaltungen, die mit der internationalen Gemeinschaft zusammengearbeitet haben, aus Afghanistan herauszuholen. Deutschland könne von den USA lernen.

„Man muss klar sagen: Diese Bundesregierung ist mitverantwortlich an dem Desaster in Afghanistan“, sagte Trittin weiter. „Sie hat immer wieder deutsche Soldaten gegen besseres Wissen und ohne eine politische Strategie in einen schon lange verlorenen Einsatz schicken lassen.“

Von Agnes Tandler, Kristina Dunz/RND