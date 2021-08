„Ein gefährlicher Einsatz“: Deutsche Fallschirmjäger auf dem Weg nach Kabul

Berlin. Nun muss es blitzschnell gehen: Fallschirmjäger der Bundeswehr sollen an diesem Montag in Militärtransportern in Kabul ankommen, um deutsche Staatsbürger und einheimische Helfer in Sicherheit zu bringen. Am selben Tag trifft nach Angaben aus Sicherheitskreisen ein sogenanntes Krisenunterstützungsteam (KuT) aus Experten verschiedener Ministerien in der afghanischen Hauptstadt ein.

Taliban haben Präsidentenpalast eingenommen

In der usbekischen Hauptstadt Taschkent soll ein zweites Team eine Drehscheibe („Hub“) für die Rettung von Menschen vor den Islamisten organisieren. Es geht um den bislang wohl größten Evakuierungseinsatz der Bundeswehr - und um einen gefährlichen, wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Sonntagabend in Berlin deutlich machte.

Sieben Wochen nach dem Abzug der letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan jagte in den vergangenen Tagen in Berlin eine Krisensitzung die nächste. Am Wochenende spitzte sich die Lage zu. Am Samstag nahmen die Taliban Masar-i-Scharif ein - wo die Bundeswehr noch bis Juni ihr Hauptquartier hatte. Am Sonntagvormittag standen sie vor Kabul. „Die Machtübernahme der Taliban steht unmittelbar bevor“, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Abend. Kurz darauf nahmen sie den Präsidentenpalast ein.

Noch können die Zahlen sich verändern, aber es müssen wohl mindestens 57 Botschaftsangehörige und 88 weitere Deutsche ausgeflogen werden. Dazu kommt eine größere Anzahl bedrohter afghanischer Ortskräfte. „Unser Ziel ist es, dass wir - solange es die Möglichkeiten vor Ort erlauben - so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan rausbringen werden“, lautete die Ansage von Kramp-Karrenbauer.

Nach einem Hickhack um die Ausreise von afghanischen Mitarbeitern nach Deutschland in den vergangenen Wochen wird nun eine sogenannte All-in-Lösung vorbereitet. Deutsche und ihre Ortskräfte werden in einem gemeinsamen Einsatz ausgeflogen. Allein Organisationen aus dem Geschäftsbereich des Entwicklungsministeriums haben derzeit noch mehr als 1000 einheimische Mitarbeiter in Afghanistan. Gefährdet sind aber auch Mitarbeiter deutscher Medien.

Allerdings sind für viele Ortskräfte die Wege ins rettende Kabul bereits versperrt, nachdem die Taliban ihren Eroberungsfeldzug im Eiltempo und oft auch gegen kampflos kapitulierende Regierungskräfte führten. Spätestens mit der Flucht des afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani ins Ausland am Sonntag sind die Taliban jetzt die Herren im Land. Dass sie die Evakuierungskräfte in Kabul angreifen könnten, gilt den Militärplanern angesichts der wieder verstärkten US-Truppen allerdings als eher unwahrscheinlich.

Eine logistische Herausforderung

Zum Einsatz sollen in der neuen Woche vor allem Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte (DSK) kommen, die die Bundeswehr als Teil der Nationalen Risiko- und Krisenvorsorge für diese Aufgabe bereithält. Die Spezialisten sind in Saarlouis (Saarland) und Seedorf (Niedersachsen) stationiert und gehören allesamt der Luftlandebrigade 1 an. „Sie ist die am schnellsten verfügbare Brigade der Bundeswehr für krisenhafte Entwicklungen im Ausland“, schreibt die Bundeswehr.

In Seedorf stand man am Wochenende in den Startlöchern. Eine Zahl von 300 Soldaten gilt als realistisch. Zudem sind deutsche Militärpolizisten (Feldjäger) und Bundeswehr-Sanitäter beteiligt.

Die Evakuierung ist vor allem eine logistische Aufgabe: Menschen auf einer Liste müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem Punkt versammelt und identifiziert werden - notfalls auch in feindlicher Umgebung mit nicht mehr ungehindert befahrbaren Straßen. Einen solchen Einsatz hat es für die Bundeswehr so weit entfernt noch nicht gegeben. Aber: Beim Zusammenbruch in Albanien im März 1997 flogen deutsche Soldaten bei der „Operation Libelle“ rund 100 Menschen aus Tirana aus. Dabei kam es zu einem Schusswechsel. Im Jahr 2011 wurden bei der „Operation Pegasus“ bedrohte Deutsche aus Libyen gebracht.

Für die Evakuierung aus Kabul wird nun ein Bundestagsmandat vorbereitet, auf das vor allem Militärexperten drängen. Die Soldaten wollen den Rückhalt der Politik haben. Das Bundeskabinett will den Beschluss schon an diesem Mittwoch fassen, der Bundestag soll in seiner schon geplanten Sondersitzung eine Woche später entscheiden. Die Zustimmung gilt als sicher - es geht um Leib und Leben.

Doch es ist klar, dass der schnelle Zusammenbruch der mit viel Geld und Waffen aufgebauten afghanischen Kräfte Fragen über den Tag hinaus aufwerfen wird. Die Bundesregierung wird die Frage beantworten müssen, was falsch gelaufen ist.

Der frühere Nato-General Hans-Lothar Domröse plädiert schon für ein Überdenken von Militärengagements außerhalb Europas. „Unser gesamtes Konzept „train assist advise“ (ausbilden, unterstützen, beraten) werden wir überprüfen müssen und wir müssen fairerweise die Frage stellen: Funktioniert das außerhalb Europas? Scheinbar nicht“, sagte der Heeresgeneral am Samstag in NDR Info. Man müsse bei Auslandseinsätzen vorher politische Ziele klar setzen, langen Durchhaltewillen zeigen - oder eben nicht hingehen.

Der Westen habe in Afghanistan 350.000 Sicherheitskräfte ausgebildet und recht gut ausgerüstet. „Da fliegen mehr Hubschrauber bei denen als bei der Bundeswehr. Also: Sie haben sie nicht eingesetzt, und warum nicht?“ Es mangele an Kampfmoral und Loyalität, sagte Domröse.

In Berlin kommt schon Kritik aus den Parteien, die stets gegen den Einsatz waren. So schrieb der AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lucassen in einem fraktionsinternen Brief, Argumente gegen den Einsatz und gegen Aufträge an die Bundeswehr zur Demokratisierung anderer Staaten seien nun „unwiderlegbar“ bestätigt. Allerdings: Die Rettung von Deutschen aus großer Gefahr werde immer und überall unterstützt.

