Sorge um Afghanistans Zukunft: die junge Generation verzweifelt

Noch bis vor wenigen Tagen ging Aischa Churram unbeschwert in ihre Vorlesungen an der Universität von Kabul. Im Oktober sollte die 22-Jährige ihren Abschluss in Internationalen Beziehungen machen. Danach wollte sie zu einer NGO, ehrenamtliche Arbeit leisten, vielleicht irgendwann sogar vor den Vereinten Nationen sprechen. „Alles, was ich tat, war für eine Vision und für die Zukunft“, sagt Churram, während sie von ihrer Wohnung aus beobachtet, wie ihr Land unter Kontrolle der Taliban fällt.

Sorge um Frauenrechte - auch an der Uni

Die militanten Islamisten eroberten in der vergangenen Woche in schwindelerregendem Tempo ganz Afghanistan. Am Sonntag erreichten sie die Hauptstadt Kabul, rückten aber zunächst nicht in die Innenstadt vor, während Unterhändler die Kapitulation der Regierung aushandelten. Charram wollte am Morgen noch an die Uni, doch da waren ihre Kommilitoninnen schon nach Hause geschickt worden. Die Dozenten sagten, sie seien nicht sicher, ob Frauen unter Herrschaft der Taliban wieder an die Uni kommen oder gemeinsam mit jungen Männern studieren dürften.

Zumindest von 1996 bis 2001, als die Taliban schon einmal Afghanistan beherrschten, war Bildung Mädchen und Frauen verwehrt. Wenn sie ihre Wohnung verließen, mussten sie Burka tragen und stets von einem männlichen Verwandten begleitet werden.

Churram kennt diese Zeit nur aus Erzählungen. Sie war damals noch ein Kleinkind. „Die Zukunft steht auf dem Spiel. Unsere Leben stehen auf dem Spiel“, sagt die junge Frau. „Eine Generation ..., die im modernen Afghanistan aufgewachsen ist, hatte gehofft, das Land mit ihren eigenen Händen aufzubauen“.

Kein sicherer Ausweg

Doch jetzt gehe es nicht mehr um die hart erkämpften Rechte, über die man im Friedensprozess mit den Taliban noch verhandeln habe wollen. „Das Einzige, worüber die Leute nachdenken, ist, wie so überleben oder wie sie fliehen können.“

Für sie und Millionen andere Afghaninnen und Afghanen gibt es aber keinen Weg hinaus. Die Landgrenzen sind zu, Visa und Flüge sind zu teuer oder heben gar nicht mehr ab. Irgendwie habe sie das Gefühl, alle hätten dem afghanischen Volk den Rücken gekehrt.

Als sie in den Himmel über Kabul starrt, wird ihr das noch einmal deutlicher. In Militärhubschraubern wird das Personal der US-Botschaft zum Flughafen gebracht - und von dort außer Landes. Mit den Amerikanern und anderen Ausländern scheinen auch die Träume und Hoffnungen der 22-jährigen Studentin zu verschwinden. Wird sie in zwei Monaten noch ihren Abschluss machen können? Was kommt danach?

Vom Abzug der USA fühle sich verraten, eine ganze Generation werde hier im Stich gelassen. „Im Moment fühle ich mich einfach nur naiv. Meine Generation und ich selbst tun mit leid dafür, dass wir ihnen vertraut haben.“

RND/AP