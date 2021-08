Regierungsbündnis in Malaysia zerbrochen – Premier Muhyiddin Yassin wirft das Handtuch

Kuala Lumpur. Nach Kritik am Umgang seiner Regierung mit der Corona-Pandemie sind der malaysische Ministerpräsident Muhyiddin Yassin und sein Kabinett zurückgetreten. In einer Fernsehansprache warf der Regierungschef am Montag politischen Rivalen vor, die Pandemie für politische Zwecke missbraucht zu haben. Er habe nicht weiterregieren können, da andere Parteien versucht hätten, die Macht zu übernehmen, statt dem Leben der Menschen Vorrang zu geben, sagte er.

Anfang August waren in Malaysia zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie mehr als 20.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden, obwohl sich das Land seit Mai in einem strikten Lockdown befindet.

Kritik an malaysischer Regierung wegen Corona-Politik

Muhyiddin war im vergangenen Jahr ohne Wahlen durch den Koalitionswechsel von Abgeordneten an die Macht gekommen und verfügte nur über eine knappe Mehrheit. Seit Anfang des Jahres regierte er durch einen Corona-Notstand per Verfügung und ohne Zustimmung des Parlaments. Auf Druck des malaysischen Königs trat das Parlament Ende Juli erstmals in diesem Jahr wieder zusammen. Der Notstand endete Anfang August. Weitere Sitzungen der Abgeordneten versuchte Muhyiddin unter Verweis auf Corona-Erkrankungen im Parlament zu verschieben.

Malaysia Premier steht wegen der steigenden Zahl der täglichen Neuinfektionen jedoch in der Bevölkerung stark in der Kritik. Zuletzt hatte der seit anderthalb Jahren regierende Ministerpräsident die breite Unterstützung des Parlaments verloren. Wegen seines Vorgehens in der Pandemie sah sich Muhyiddin Rücktrittsforderungen ausgesetzt. Neuwahlen schloss König Abdullah wegen der Corona-Pandemie aus. Nach Angaben des Königs Abdullah wird Muhyiddin Yassin übergangsweise das Amt weiter ausüben, bis eine neue Regierung gefunden ist. Die nächste reguläre Wahl in Malaysia steht im Mai 2023 an.

Malaysias Premier wirft Gegnern Machthunger vor

Muhyiddin bezeichnete sich als ein Opfer von Machthunger. „Ich hätte den einfachen Weg wählen und meine Prinzipien opfern können, um Ministerpräsident bleiben zu können“, sagte er. „Doch das ist nicht meine Wahl. Ich werde keine Kompromisse mit Kleptokraten eingehen und nicht in die Gerichtsbarkeit eingreifen, nur um an der Macht zu bleiben.“

Er und seine Regierung hätten ihr Bestes gegeben und gehofft, im Amt zu bleiben, bis das Impfprogramm beendet und die Wirtschaft wieder auf die Beine gekommen sei. Für Fehler bitte er um Verzeihung.

Nach der malaysischen Verfassung muss der Ministerpräsident zurücktreten, wenn er die Mehrheit im Parlament verliert. Der König kann dann einen Nachfolger ernennen, von dem er annimmt, dass dieser die Mehrheit der Abgeordneten hinter sich bringen kann. Derzeit hat aber offenbar keiner der großen Blöcke im Parlament eine absolute Mehrheit.

Malaysias UMNO-Partei zerstritten

Als mögliche Nachfolger Muhyiddins haben sich Vizeregierungschef Ismail Sabri und Ex-Finanzminister Razaleigh Hamzah in Stellung gebracht. Dabei gilt Razaleigh laut Medienberichten als der Kandidat, der die zerstrittenen Flügel der UMNO-Partei einigen könnte.

Diese hat Malaysia von 1957 bis 2018 regiert, als sie nach Korruptionsskandalen abgewählt wurde. Die siegreiche Reformkoalition zerstritt sich 2020 und ein Teil ihrer Abgeordneten verbündete sich unter Muhyiddin mit der UMNO. Doch viele UMNO-Abgeordnete waren unzufrieden, weil die Partei trotz ihrer Größe in der Regierung nur die zweite Geige spielte. Schließlich entzogen 15 UMNO-Parlamentarier Muhyiddin die Unterstützung. Auch zwei Minister traten zurück. Der Regierungschef versuchte noch, die Opposition ins Boot zu holen, doch die ließ sich darauf nicht ein.

