Ärzteverbände drängen auf schnellere Abgabe von ungenutzten Impfstoffen an ärmere Länder

Berlin. „Jede Impfstoffdosis, die aktuell in einer Praxis oder einem Impfzentrum liegen bleibt und verfällt, ist eine zu viel!“ Das sagt der Präsident des Deutschen Hausärzteverbands Ulrich Weigeldt.

Eigentlich sieht es gut aus in Deutschland – über 63 Prozent der Menschen haben eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten, und schon 57 Prozent sind vollständig geimpft, inzwischen wird über eine dritte Impfung für bestimmte Bevölkerungsgruppen nachgedacht. Doch während in vielen Ländern noch immer bitterer Mangel an Impfstoffen herrscht, stockt in Deutschland die Impfkampagne, und der einst so wertvolle Impfstoff wird zum Ladenhüter.

Ulrich Weigeldt sagt im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), dass den Verband immer wieder verzweifelte Nachrichten von Ärzten erreichen würden, deren Impfdosen zu verfallen drohen. „Vor dem Hintergrund, dass in einigen Ländern nicht einmal 5 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft sind, müssen wir jede logistische Möglichkeit ausschöpfen, um die hier nicht benötigten Impfstoffe für andere, meist ärmere Länder zu retten.“

Bundesregierung will 30 Millionen Impfdosen abgeben

Die Bundesregierung hatte bereits Anfang Juli beschlossen, bis Ende des Jahres mindestens 30 Millionen Impfdosen an Entwicklungsländer und andere Staaten abzugeben. 80 Prozent werden der Covax-Initiative direkt zur Verfügung gestellt, 20 Prozent gehen bilateral an andere Länder, darunter die Staaten des Westbalkans, Namibia und die Ukraine.

Die Covax-Impfkampagne wurde im April 2020 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeinsam mit den privat-öffentlichen Allianzen für die Erforschung und Verbreitung von Impfstoffen Gavi und CEPI, sowie dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef, ins Leben gerufen.

Das Ziel der Initiative ist es, bis Ende des Jahres mindestens 20 Prozent der Weltbevölkerung mit Impfstoffen gegen das Coronavirus zu versorgen. Nach Angaben von Gavi wurden bereits 203 Millionen Impfstoffdosen in insgesamt 138 Ländern verteilt.

2,6 Millionen ungenutzte Dosen gelagert

Rund 2,6 Millionen ungenutzte Dosen der Impfstoffe Astrazeneca und Johnson & Johnson lagern derzeit in den Verteilzentren der Bundesländer, allein in Nordrhein-Westfalen liegen 922.400 Dosen. Wie viele ungenutzte Impfstoffdosen außerdem in den Impfzentren vorrätig sind, ist noch nicht geklärt.

Weltärztepräsident Ulrich Montgomery begrüßte die Entscheidung Deutschlands, Impfstoffdosen an Covax weiterzugeben: Es sei gut, Impfstoff an Länder abzugeben, die weder Impfstoff produzieren noch bezahlen können. „Die Schlacht gegen Corona ist ein globaler Krieg – wir schützen auch uns, wenn wir die Immunitätslage in anderen Regionen der Welt verbessern“, sagte er dem RND.

Ärzte ohne Grenzen kritisiert späte Entscheidung

Ähnlich äußerte sich auch die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, sie kritisierte aber die späte Entscheidung des Gesundheitsministeriums. „Während in Deutschland bereits eine dritte Impfung für Risikogruppen empfohlen wird, haben in armen Ländern gerade mal knapp 2 Prozent der Menschen eine vollständige Immunisierung erhalten“, sagte Maike Schwarz dem RND.

Das aktuelle Hauptproblem sei, dass aktuell nicht so viel produziert werden könne, wie nötig sei, um den globalen Bedarf zu decken. „Um dem Mangel zu begegnen, müssen Hersteller wie Biontech und Moderna schnell einen umfassenden Technologietransfer an Firmen in ärmeren Ländern, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, einleiten, damit dort schnell lokal Impfstoffe produziert werden können“, forderte Schwarz.

Schwarz: Aussetzen von Patenten kann wichtiger Baustein sein

Mit Blick auf die Diskussion um die Freigabe der Patente von Impfstoffen sagte Schwarz: „Das Aussetzen von Patenten auf Covid-19-Impfstoffe, aber auch andere medizinische Produkte wie Medikamente, ist ein wichtiger Baustein, um rasch den Mangel an verfügbaren Produkten zu beheben.“

Dies müsse aber flankiert werden durch einen umfassenden Technologie- und Know-how-Transfer von Pharmafirmen an Hersteller im globalen Süden, sodass diese eben schnell in die Produktion von Impfstoffen einsteigen könnten. „Die Bundesregierung muss endlich ihre ablehnende Haltung zum Aussetzen von Patenten auf medizinische Produkte aufgeben, damit diese kein Hindernis für die Produktion von Impfstoffen darstellen.“

Wie die Bundesregierung mitteilte, sollen über Covax in einer ersten Tranche 213.600 Dosen nach Afghanistan, 271.200 nach Äthiopien, 357.600 in den Sudan, 100.800 nach Tadschikistan und 355.200 nach Usbekistan gehen. Bezugnehmend auf die Sicherheitslage in Afghanistan sagte Rudi Tarneden, Sprecher von Unicef Deutschland: Unicef plane weiterhin, in Afghanistan präsent zu sein, und auch die Impfstoffversorgung solle so weit wie möglich weitergehen.

Von Antea Obinja/RND

Eine Krankenschwester impft in Nürnberg mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson (Archivbild).