„Flugzeug hatte weder Treibstoff noch Pilot”: Spektakuläre Flucht von Afghanistans Zentralbank-Chef aus Kabul

Kabul. Am Sonntag flüchtete der afghanische Zentralbank-Chef Ajmal Ahmady, bevor die Taliban die Hauptstadt Kabul erobern konnten. Am Montag hat Ahmady nun Einblicke über seine Flucht gegeben.

Bei Twitter erklärt Ahmady die Entwicklung in Afghanistan: Zunächst nahm er noch am Donnerstag an normalen Meetings teil, als die Stadt Ghazni an die Taliban fiel. Auf dem Weg nach Hause eroberten die Taliban dann auch Herat, Kandahar und Baghdis. Am Freitag bekam der Zentralbankchef bereits einen Anruf, dass aufgrund der Sicherheitslage im Land keine Dollar-Lieferungen mehr in Afghanistan abkommen werden. Als die Zentralbank einen Tag später entsprechend weniger Geld ausgab, verstärkte sich die Panik im Land, berichtete Ahmady.

Afghanistan: Zentralbank-Chef über den Fall von Kabul

„Am Samstagabend rief meine Familie an, um zu sagen, dass die meisten Regierungsangestellten bereits fort seien“. Ahmady sei sprachlos gewesen. In einer Sicherheitsbewertung wurde die Ankunft der Taliban in Kabul auf 36 Stunden und der Fall Kabuls auf 56 Stunden geschätzt. „Ich habe mir Sorgen gemacht und vorsichtshalber Tickets für Montag gekauft“, so der Zentralbank-Chef.

+++Alle Entwicklungen in Afghanistan hier im Liveblog+++

Als die Berichte über die Situation in Afghanistan immer besorgniserregender wurden, habe er die Bank verlassen. „Ich fühlte mich schrecklich“, so Ahmady. „Aber am Flughafen angekommen sah ich, dass Mohaqeq, Rahmani, Massoud usw. bereits da waren.“ Bei den drei handelt es sich um namhafte afghanische Politiker. „Minister und andere warteten auf Flüge von Fly Dubai und Emirates, die dann abgesagt wurden.“ Er selbst habe sich am Sonntag um 19 Uhr noch einen Flug sichern können - dann hörte man überall: „Der Präsident ist schon weg.“ Dem Zentralbank-Chef war klar, dass auch sein Flug gestrichen werden würde und dass Chaos ausbrechen wird.

„Das Flugzeug hatte weder Treibstoff noch Pilot“

Das Kam Air-Flugzeug, mit dem der Chef der Zentralbank flüchten wollte, stand bereits auf dem Flughafen in Kabul. Mehr als 300 Passagiere soll eingestiegen sein, obwohl es nur 100 Sitzplätzen gab. „Das Flugzeug hatte weder Treibstoff noch Pilot. Wir haben alle gehofft, es würde doch noch abheben.“

Doch Ahmady ging mit seinen engsten Kollegen von Bord und entdeckte ein weiteres Militärflugzeug auf dem Flughafen. „Es war von Menschen umgeben, die versuchten, an Bord zu gehen, während die Wachkräfte sie zurückhielten und Botschaftsmitarbeiter in die Maschine stiegen“, berichtet Ahmady. Und weiter erzählt er: „Es gab eine Eile. Einige Schüsse fielen. Irgendwie haben mich meine engen Kollegen an Bord gedrängt“.

Zentralbank-Chef von Regierung enttäuscht

Er sei angewidert vom Fehlen jeglicher Planung seitens der afghanischen Regierung, so Ahmady. Am Flughafen habe er gesehen, wie die Regierung gegangen ist, ohne andere zu informieren. Er selbst habe den Palast gefragt, ob es einen Evakuierungsplan oder Charterflüge gäbe. „Nach 7 Dienstjahren habe er nur Schweigen entgegen bekommen“, so der enttäuschte Ahmady. Er habe unerfahrene Berater an seiner Seite, die für den schnellen und chaotischen Sturz des Landes verantwortlich seien.

RND/scs