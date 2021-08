So will die Türkei Migranten aus Afghanistan stoppen

Athen. Am Montag landete der vorerst letzte Flug der der Turkish Airlines aus Kabul in Istanbul. Mit der Boeing 777 wurden 324 türkische Staatsangehörige aus Afghanistan ausgeflogen. Derweil versuchen jeden Tag verzweifelte afghanische Flüchtlinge, über den Iran in die Türkei zu gelangen.

Am vergangenen Samstag inspizierte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar die türkisch-iranische Grenze. Von einem Militärposten am Gipfel des 2600 Meter hohen Berges Kocacukur betrachtete Akar die drei Meter hohe Betonmauer, die sich tief unten wie ein weißes Band durch die karge Berglandschaft zieht. Bautrupps der staatlichen Wohnungsbaufirma Toki arbeiten mit Hochdruck an der Verlängerung des Sperrwerks. Es soll besonders neuralgische Abschnitte der 534 Kilometer langen Grenze zum Iran sichern.

Andernorts heben Bauarbeiter vier Meter tiefe Gräben aus und füllen sie mit messerscharfem Stacheldraht. „Hier kommt keiner durch”, habe einer der Grenzsoldaten dem Verteidigungsminister versichert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Hilfsorganisationen: 1000 afghanische Flüchtlinge pro Tag

Aber sie kommen. Nach Schätzungen von Hilfsorganisationen überqueren jeden Tag etwa 1000 afghanische Flüchtlinge illegal die Grenze. Jene, die jetzt kommen, sind schon vor Wochen, vielleicht Monaten in Afghanistan aufgebrochen. Sie bilden also nur die Vorhut. Nach dem Fall Kabuls werden sich jetzt noch mehr auf den Weg machen.

Die Türkei beherbergt bereits über vier Millionen Flüchtlinge, darunter geschätzt eine halbe Million Afghanen. Das führt zu wachsenden sozialen Spannungen, wie sich vergangene Woche in Ankara zeigte. Im überwiegend von Migranten bewohnten Stadtteil Altindag griffen Hunderte Türken Häuser und Geschäfte syrischer Migranten an. Der Mob warf Steine und plünderte Läden. Erdogan muss fürchten, dass die Stimmung weiter kippt, wenn jetzt noch mehr Afghanen ins Land strömen.

Türkei setzt auf Grenzsicherung und Diplomatie

Ankara setzt auf eine Doppelstrategie aus Grenzsicherung und Diplomatie. Wenige Tage vor der Inspektion an der iranischen Grenze war Verteidigungsminister Akar in Islamabad. Pakistan dürfte als Sponsor der Taliban in Zukunft eine noch größere Rolle im benachbarten Afghanistan spielen.

Wer in Afghanistan mitreden will, tut deshalb gut daran, auch in Islamabad vorzusprechen. Die islamische Republik ist seit Langem ein wichtiger außenpolitischer Partner der Türkei in Zentralasien und ein guter Kunde der türkischen Rüstungsindustrie. Am Sonntag besuchte der pakistanische Präsident Arif Alvi eine Werft in Istanbul.

Anlass war der Stapellauf einer für die Marine seines Landes gebauten Korvette. Pakistan hat vier dieser Kriegsschiffe in der Türkei bestellt. Erdogan nutzte die Zeremonie, um die gemeinsame Strategie in Afghanistan zu betonen: Man werde „in enger Zusammenarbeit mit Pakistan an der Rückkehr der Region zur Stabilität arbeiten“, sagte der türkische Staatschef.

Erdogan hofft auf lukrative Aufträge

Mit einer Stabilisierung Afghanistans verbindet Erdogan nicht nur die Hoffnung, den Migrantenstrom zu stoppen. Er spekuliert wohl auch auf lukrative Aufträge für die überwiegend regierungsnahen türkischen Baukonzerne bei Infrastrukturprojekten in dem verwüsteten Bürgerkriegsland.

Erdogan sucht deshalb bereits Gespräche mit den Taliban und versichert, er habe „keine Probleme mit ihren religiösen Standpunkten“. Ob er damit auch das Bildungs- und Berufsverbot für Frauen und die öffentliche Steinigung von Ehebrechern goutiert, erläuterte Erdogan nicht. Die Anbiederung kam jedenfalls an: Mullah Jakub, ein Sohn des Taliban-Gründers Mullah Omar, sagte am Wochenende, man betrachte „die Türkei nicht als Feind, sondern als Verbündeten“.

Erdogans Afghanistan-Strategie zielt vor allem darauf, die Rolle der Türkei als Regionalmacht im Nahen Osten und Mittelasien zu unterstreichen. Dabei hat der türkische Staatschef auch Europa im Blick. Für die EU und insbesondere für Deutschland ist Erdogan als „Schleusenwärter“ in der Migrationspolitik ein ungeliebter, aber unverzichtbarer Partner.

Die EU-Staaten lassen sich die Beherbergung der über vier Millionen Flüchtlinge in der Türkei mehrere Milliarden Euro kosten. Der türkische Staatschef kann hoffen, dass er mit der Afghanistan-Krise in der Migrationspolitik gegenüber Europa an einem noch längeren Hebel sitzt – und dass bald weitere Gelder fließen.

Von Gerd Höhler/RND