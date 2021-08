Erste Proteste der Bevölkerung in Afghanistan: Taliban reagieren mit Schüssen

Die Situation in Afghanistan spitzt sich zu. Berichten zufolge soll es am Mittwoch in mehreren Städten erste Proteste der afghanischen Bevölkerung gegen die Machtübernahme durch die Taliban gegeben haben. Die militanten Islamisten sollen daraufhin in die Menschenmenge gefeuert haben.

Wie die „New York Times” in ihrer Onlineausgabe berichtet, gingen Hunderte von Menschen in der nordöstlichen Stadt Jalalabad auf die Straße. Die Taliban sollen den Protesten mit Gewalt begegnet sein und in die Menge gefeuert haben. Zudem heißt es, dass Demonstranten und Demonstrantinnen sowie Journalisten und Journalistinnen verprügelt wurden. Wie viele Menschen dabei verletzt wurden oder umgekommen sind, ist noch nicht klar. Noch vier Tage zuvor hätten die Taliban die Stadt eingenommen ohne auf Gegenwehr zu stoßen.

Twitter zeigt weitere Proteste

Auf Twitter kursieren derweil Aufnahmen aus der Provinz Nangarhar. In dem Video sind Hunderte Menschen zu sehen, die offenbar in einem Protestmarsch über eine stark befahrene Hauptstraße ziehen. Sie schwenken afghanische Flaggen.

Einem weiteren Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ist zu entnehmen, wie offenbar in der Stadt Khost immer wieder Schüsse fallen. Dabei sei jedoch niemand zu Tode gekommen, heißt es in dem dazugehörigen Beitrag. Auch hier sind Menschen zu sehen, die auf einer kleinen Straßenüberführung afghanische Flaggen schwenken.

Seit der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan herrscht im Land Chaos. Tausende Menschen versuchen derzeit, sich über den Flughafen in Kabul in Sicherheit zu bringen. Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveblog.

RND/ag