Dank für Corona-Engagement: Steinmeier empfängt 300 Gäste am Schloss Bellevue

Berlin. Die Corona-Pandemie hat nicht nur ein ganzes Land zum Stillstand gebracht, sondern auch eine große Welle an Engagement und Hilfsbereitschaft ausgelöst. Weil nicht alle der vielen Tausend Helfer öffentlich sichtbar gemacht werden können, hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dessen Amtszeit unverhofft stark von der Pandemie geprägt wurde, für eine symbolische Geste entschieden: Stellvertretend für die unzähligen Engagierten laden Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender an diesem Freitag 300 Personen zu einem besonderen Abend in den Park von Schloss Bellevue ein.

Gäste kommen aus breitem Berufsspektrum

„Dem Bundespräsidenten ist es ein wichtiges Anliegen, denjenigen zu danken, die sich in der Corona-Pandemie besonders engagiert und so dafür gesorgt haben, dass unser Gemeinwesen weiter funktioniert”, erklärte das Bundespräsidialamt. Als Ersatz für das traditionelle Bürgerfest, das in diesem Jahr erneut ausfällt, sei dieses Dankesfest jedoch nicht zu sehen.

Um die Vielfalt des Engagements abzubilden, entstammen die eingeladenen Gästen einem breiten Berufsspektrum. Neben medizinischem Personal, Handwerkern, Friseuren oder Auszubildenden kommen zahlreiche Ehrenamtliche hinzu. Ausgewählt wurden sie durch Vorschläge der jeweiligen Staatskanzleien oder weil sie auf verschiedenen Wegen durch ihr besonderes Engagement während der Pandemie aufgefallen sind.

Nachbarschaftshilfe in Magdeburg

Eine dieser Personen ist Sandy Gärtner. Die 43-Jährige lebt in Magdeburg und arbeitet als Projektleiterin für kulturelle und künstlerische Angebote. Als im Sommer 2020 im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt über drei Straßenzüge unvermittelt eine behördliche Quarantäne verhängt wurde, schloss Gärtner sich kurzerhand mit anderen lokalen Akteuren zusammen, um ihren Nachbarn zu helfen.

In Abstimmung mit der Stadt, die die Lebensmittel-Grundversorgung übernahm, sammelte die Gruppe unter dem Namen „Moritz hilft!” Sachspenden wie Spielzeug, Schokolade oder Baby-Windeln für die etwa 500 unter Quarantäne stehenden Menschen im Moritzplatz-Quartier. „Am Montag haben wir uns zusammengesetzt, Dienstag den Spendenaufruf gestartet, und am Mittwoch die Sachen verteilt”, erzählt Gärtner.

Möglich sei dies nur dank großer Unterstützung durch die Bevölkerung gewesen, die nicht nur gespendet, sondern die Spenden auch mit verteilt hätten. „Das war ein großer Zusammenhalt über alle Gesellschaftsschichten hinweg. Dieses Wir-Gefühl hat uns durch die anstrengende Woche getrieben”, betont Gärtner, die mit ihrer Tochter nun stellvertretend für die Magdeburger Neue Neustadt nach Berlin reist.

Die 300 geladenen Gäste, von denen jeder eine Begleitung mitbringen darf, dürfen sich nach einer Ansprache des Bundespräsidenten auf Ausstattung erster Klasse freuen: Speisen vom Küchenchef des Schlosses Bellevue und ein Unterhaltungsprogramm mit dem Orchester der Neuen Philharmonie, Sängerin Joy Denalane und der Big Band der Bundeswehr. Der Bundespräsident und seine Gattin werden den ganzen Abend vor Ort sein und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Von Simon Ecker/RND