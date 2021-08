Afghanistan-Gedenken: 27 Tonnen Fels – und die Sinnfrage eines Krieges

Berlin. Der Felsbrocken aus dem Marmal-Gebirge steht jetzt auf einem provisorischen Sockel in der Henning-von-Tresckow-Kaserne in Geltow bei Potsdam. Der fast 27 Tonnen schwere Findling wurde schon im Mai aus Afghanistan herausgebracht – auf einem Bundeswehr-Tieflader in einer eigens gecharterten Antonow, dem größten Frachtflugzeug der Welt.

Zuvor stand er im Bundeswehr-Feldlager in Mazar-i-Sharif in Afghanistan, bildete das Zentrum eines Ehrenhains für die getöteten Soldaten des Krieges. Die Gedenktafel ist abgenommen, der Ehrenhain soll in Geltow in verkleinerter Form wieder aufgebaut werden, bis zum Volkstrauertag 2022. Hier, im „Wald der Erinnerung”, dem offiziellen Gedenkort der Bundeswehr für ihre Toten, stehen schon die Kreuze und Tafeln der anderen afghanischen Trauerstätten: aus Kabul, Kundus und dem Außenposten „OP North”.

59 deutsche Soldaten starben in Afghanistan

59 deutsche Soldaten ließen im Afghanistankrieg ihr Leben. Wofür – das fragen sich nach dem Fall von Kabul jetzt auch immer stärker die Besucher der Gedenkstätte. Erst seit zwei Wochen können wieder Hinterbliebene, Kameraden oder ganz normale Besucher kommen, zuvor war der Ort auf dem Kasernengelände lange wegen der Corona-Maßnahmen geschlossen.

Der Stein aus Mazar-i-Sharif lagert noch außerhalb der Gedenkstätte, darf nicht fotografiert werden. Ein Bauzaun schützt den rötlich-braunen Giganten.

Anscheinend gab es Probleme mit Mauerspechten – Kameraden, die ein privates Stückchen afghanischen Granit mit nach Hause nehmen wollten. Jeder verarbeitet die Erinnerung an den Krieg auf seine Weise.

Die Gedenktafel ist abgenommen. „Zum Gedenken an unsere toten Kameraden” stand darauf, und auf Englisch „lest we forget”, damit wir nicht vergessen.

In Sichtweite der Gedenksteine plant das Einsatzführungskommando der Bundeswehr seit Freitag die Rettungsmission aus Kabul. Nun kursieren auch die Bilder der gecharterten Antonow aus Masar-i-Sharif wieder im Netz, wird nach den Prioritäten der Bundeswehr gefragt, die Symbole vor den Taliban rettet und nun wahrscheinlich Menschen zurücklassen muss. Doch Ende Mai, als die Antonow in Leipzig landete und der Schwerlaster den Stein nach Geltow brachte, interessierte das außer den Veteranen kaum jemanden.

Im „Wald der Erinnerung” planen sie schon weiter in die Zukunft: Auch im Feldlager „Camp Castor” in Mali steht ein Gedenkhain, für die beiden 2017 ums Leben gekommenen Hubschrauberpiloten. Irgendwann, wenn auch dieser Einsatz beendet ist, wird es wieder einen Transport nach Geltow geben.

