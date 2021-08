Scheuer fordert im Bahn-Tarifkonflikt: “Zurück an den Verhandlungstisch!”

Berlin. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat die neue Streik-Ankündigung der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn kritisiert und vor einem langen Tarifstreit gewarnt. „Die Lage ist wirklich besorgniserregend“, sagte der CSU-Politiker am Freitag. Deshalb sei seine dringende Bitte an beide Seiten: „Zurück an den Verhandlungstisch!“

Durch den erneuten Streik verschärfe sich auch die angespannte Rohstoffsituation für die deutsche Wirtschaft noch zusätzlich, sagte Scheuer. „Ich kann nur an beide Seiten appellieren, die positive Entwicklung nach der langen Covid-Durststrecke nicht durch einen langwierigen Tarifkonflikt wieder zunichte zu machen.“

Die GDL hatte angekündigt, von diesem Montag an bis Mittwoch den Personenverkehr des bundeseigenen Konzerns zu bestreiken. Im Güterverkehr soll der Ausstand schon am Samstag beginnen. Bereits in der vergangenen Woche hatte es einen Streik gegeben.

Scheuer sagte: „Nach vielen Corona-Monaten sind die Fahrgäste zuletzt endlich wieder in die Bahn gestiegen. Dass wir all diese Menschen jetzt wieder um Geduld bitten müssen, weil viele Züge streikbedingt nicht fahren werden, ist ein Rückschlag.“ Auch Lieferketten hätten bisher unter größten Anstrengungen seit über einem Jahr stabil gehalten werden können.

RND/dpa