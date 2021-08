Ehemalige Ortskraft bangt um Familie in Afghanistan: „Kann nicht schlafen und nicht essen“

Berlin. Amid R. ist gerade im Urlaub im Ausland, als er von der Machtübernahme der Taliban in seinem Heimatland Afghanistan erfährt. „Ich bin völlig überrascht worden”, sagt R., dessen richtiger Name aus Schutzgründen hier nicht genannt wird.

Fühlte er sich zunächst überrumpelt, ist er mittlerweile nur noch verängstigt und besorgt. Doch nicht er ist es, um den er Angst hat, sondern seine Familie.

Er erzählt, zwischen 2008 und 2013 als afghanische Ortskraft für die Bundeswehr gearbeitet zu haben. Er schickt ein Foto, das ihn händeschüttelnd mit einem Bundeswehrsoldaten zeigt. Auf einem weiteren Bild ist ein Zertifikat zu sehen, mit dem die Einsatzwehrverwaltungsstelle Isaf seine – wie es heißt – „überragenden Dienste“ anerkennt. Nach des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) ist das Dokument echt.

Er habe in Nordafghanistan für die Bundeswehr gearbeitet, erzählt R. 2014 sei er nach Deutschland gekommen und lebt mittlerweile in Lübeck, wie es ein Foto zeigt, auf dem sein Aufenthaltstitel zu sehen ist. Seine Eltern, seine zwei Schwester und zwei Brüder seien hingegen noch in Afghanistan – und nach der Machtübernahme der Taliban nun in Lebensgefahr. Er mache sich so große Sorgen. „Ich kann nicht schlafen und nicht essen”, sagt er.

Als vor zwei Monaten absehbar war, dass die nördlichen Provinzen an die Taliban fallen könnten, seien seine Eltern und Geschwister aus ihrer Heimat nach Kabul geflohen. Nur einer seiner Brüder sei zurückgeblieben. „Sie konnten nicht einfach alles in Kabul lassen, ohne dass jemand da ist.” Es werde viel geklaut, sagt er.

Wohnung durchsucht

Inzwischen hätten Talibankämpfer seinen Bruder jedoch schon zweimal im alten Zuhause der Familie aufgesucht und nach ihm, Amid R., gefragt. „Er hat ihnen gesagt, dass ich in Deutschland bin und wir nichts mehr miteinander zu tun haben. Und dass ich nur bis 2013 für die Bundeswehr gearbeitet habe.” Doch die Taliban hätten ihm nicht geglaubt und die Wohnung durchsucht. Vor allem nach Waffen. Immer wieder sollen sie seinen Bruder danach gefragt haben, ob Waffen im Haus seien. Dass keine dort gewesen seien, wollten sie offenbar nicht glauben. Auch wenn sie selbst keine gefunden hätten.

Zwar hätten sie die Wohnung wieder verlassen, doch am nächsten Tag seien sie zurückgekommen. Und diesmal hätten sie seinen Bruder gefesselt und geschlagen. Erneut habe dieser den Talibankämpfern gesagt, dass er nichts mehr mit seinem Bruder zu tun habe. Und wieder soll er permanent nach Waffen gefragt worden sein. Sein Bruder, sagt R., habe den Islamisten gesagt, sie sollten am kommenden Tag noch einmal wiederkommen. Dann könne er ihnen mehr sagen. R. erzählt, die Talibankämpfer ließen sich darauf ein.

Sein Bruder habe die Chance genutzt und sei der restlichen Familie nach Kabul hinterher gereist, wo sie nun gemeinsam ausharren, ohne ihre Unterkunft zu verlassen, sagt R. Denn: „Jede Nacht suchen die Taliban nach Leuten, die Verbindungen hatten zur Nato oder Bundeswehr.”

Amid R. ist verzweifelt. Er will ihnen helfen. Sie irgendwie aus der Gefahrenzone bringen. „Ich wollte selbst nach Afghanistan fliegen, um sie dort rauszuholen, aber meine Mutter hat gesagt, das wäre zu gefährlich.” Die Taliban würden alles kontrollieren. „Sie suchen dich. Die schießen einfach auf dich, wenn du herkommst und sie dich erwischen”, habe seine Mutter ihn gewarnt.

Erweitertes Aufnahmeverfahren

Nun fragt er sich, ob es eine Chance gibt, dass die Bundeswehr seine Angehörigen evakuiert. Seine Familie wäre jedenfalls dazu bereit. Wie so viele Menschen, die gerade darauf hoffen, außer Landes geflogen zu werden. Doch es herrscht weiter Unklarheit darüber, wer alles evakuiert werden soll.

Klar ist, deutsche Staatsbürger und anerkannte afghanische Ortskräfte sollen gerettet werden. Die Bundeswehr brachte bis zum Freitagmorgen mehr als 1600 Menschen aus Afghanistan. Darunter etliche deutsche Staatsbürger, aber auch Menschen aus anderen EU-Staaten sowie Drittländern. Etliche davon gehören zu den afghanischen Ortskräften. In Niedersachsen etwa kamen am Freitag 158 Ortskräfte und ihre Angehörigen an. In Brandenburg 58 und ihre Familien.

Regierungssprecherin Ulrike Demmer verwies am Freitag bei einer Pressekonferenz darauf, dass es eine Krisenliste mit den Namen gefährdeter Personen gebe, die fortlaufend aktualisiert werde. Hilferufe liefen bei unterschiedlichen Behörden auf und die Gefährdungsanzeigen würden vom Krisenstab der Bundesregierung zusammengeführt. Auf dieser Krisenliste steht allein „eine mittlere dreistellige Zahl“ Deutscher, erfuhr zudem die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus dem Auswärtigen Amt.

Einem Sprecher des Bundesverteidigungsministerium zufolge wird diese Liste tagesaktuell angepasst. Es gebe ein erweitertes Aufnahmeverfahren. So sei etwa am Mittwoch gemeinsam entschieden worden, ehemalige Mitarbeitende des zivilen afghanischen Medienhauses Bawar Media Center „aufgrund der Exponiertheit der Tätigkeit der Menschen dort“ mit in das Ortskräfteverfahren aufzunehmen, sagte er am Freitag. Er könne sich vorstellen, dass dies nicht das einzige Beispiel bleibe.

Gewalt rund um den Airport

Damit ist dennoch weiter unklar, unter welchen Bedingungen genau jemand auf diese Krisenliste kommen kann. Diese Frage stellt sich vor allem auch jenen, die für Subunternehmer der deutschen Behörden gearbeitet haben. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums betonte am Freitag, Ressortchef Horst Seehofer (CSU) habe deutlich gemacht, dass es in dieser Frage pragmatische Lösungen für besondere Fälle geben werde.

Vorerst jedoch müssten vor allem Afghanen überhaupt zum Flughafen in Kabul kommen. Und das bleibt weiter gefährlich. Denn die Taliban lassen an ihren Kontrollpunkten bislang nur Ausländer passieren. Immer wieder berichten Augenzeugen auch von Gewalt rund um den Airport.

Um eine sichere Evakuierung von Afghanen zu ermöglichen, die sich von den Taliban bedroht fühlen, spricht der deutsche Diplomat Markus Potzel derzeit in Doha mit den radikalen Islamisten. Im Mittelpunkt stehen dabei ehemalige Helfer und Helferinnen der Bundeswehr und der Bundesministerien. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Freitag: „Dazu gibt es erste positive Signale. Wir konnten aber noch nicht verifizieren, wie belastbar diese Signale sind.” Die Lage am Flughafen sei weiterhin extrem chaotisch.

Damit die Bundeswehr auch abseits des Flughafens tätig werden kann, sollten am Freitag zwei Hubschrauber nach Kabul verlegt werden. Wie das Verteidigungsministerium angab, geht es dabei um eine „Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten”. Mit den Maschinen könnten einzelne Bundesbürger oder auch Ortskräfte aus Gefahrenlagen gerettet werden, hieß es. Allerdings nur in Kabul, wie Generalinspekteur Eberhard Zorn betonte.

Wie stehen die Chancen von Amid R.?

Im Einsatz würden die Maschinen des Typs H145M mit insgesamt 13 Soldaten stets von Hubschraubern der USA begleitet, die gegebenenfalls eingreifen könnten. Das ist kein „Taxiservice“, sagte Zorn.

Wie also stehen die Chancen für die Familie von Amid R.? Bis zum Juni noch galt, dass nur Ortskräfte am Verfahren teilnehmen können, deren Dienst für den Bereich des Innen- oder Verteidigungsministeriums nicht länger als zwei Jahre zurückliegt. Inzwischen aber werden auch Ortskräfte, die nach 2013 für die Deutschen tätig waren, nicht mehr vom Verfahren ausgeschlossen.

Doch R.s Tätigkeit für die Bundeswehr endete 2013. Können seine Angehörigen trotzdem evakuiert werden? Und würden seine Eltern und Geschwister überhaupt zur Kernfamilie zählen, die bei anerkannten Ortskräften einen Anspruch auf Schutz haben? Das RND stellte am Freitagnachmittag eine Anfrage an das Bundesinnenministerium. Eine Antwort stand bis zum Abend noch aus.

