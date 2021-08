Laschet vergleicht Kühnert mit Troubadix – der reagiert umgehend

Berlin. Mit einem Vergleich zwischen SPD-Vize Kevin Kühnert und der Asterix-Nebenfigur Troubadix hat Unionskanzlerkandidat Armin Laschet einen zweifelhaften Lacher verbucht. In seiner Rede beim Wahlkampfauftakt der Union am Samstag in Berlin mutmaßte der CDU-Vorsitzende, die SPD-Führung wolle künftig mit der Linkspartei gemeinsam Deutschland regieren – das aber öffentlich nicht zugeben.

„Bei Kevin Kühnert kommt mir das so vor – ich weiß nicht, ob sie das noch kennen: Früher bei den Asterix-Heften war am Ende immer der Troubadix. Das war ein Mensch, der schrecklich gesungen hat. Den haben sie dann immer an den Baum gefesselt, ein Tuch in den Mund gesteckt, damit er bloß nicht den Mund aufmacht. So kommt mir das im Moment bei Kevin Kühnert (...) vor.“

Gemeinsam mit der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken sitze Kühnert „irgendwo versteckt, damit sie bloß nicht sagen, was sie wirklich vorhaben“, meinte Laschet.

Kühnert nahm den Angriff gelassen: „Lieber Armin Laschet“, twitterte er umgehend. „Immer, wenn auf den letzten Bildern eines Asterix-Heftes der Troubadix zu sehen war, hatten die Gallier kurz zuvor gewonnen. 36 Tage noch.“ Gezeichnet: „Herzliche Grüße Troubadix“.

