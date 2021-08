De Maizière schlägt Nationalen Krisenstab vor

Leipzig. Der CDU-Politiker und frühere Bundesminister Thomas de Maizière hat die Bildung eines Nationalen Krisenstabes nach der Bundestagswahl vorgeschlagen. Er müsse alle Ressorts und Ebenen erfassen - auch die Länder und Kommunen.

Das erklärte er am Samstag im Interview der „Leipziger Volkszeitung“: „Da können alle Einzelheiten besprochen werden, so dass in der Runde der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung nur die Leitentscheidungen bleiben und nicht die Frage, unter welcher Bedingung welcher Baumarkt aufgemacht wird.“ Die Gesellschaft müsse sich daran gewöhnen, dass Krisen zur Normalität gehören. „Im Alltag sind wir das gewohnt, sichern uns gegen alle eventuellen Gefahren ab, in der Politik nicht.“

De Maizière räumte ein, dass ein Krisenstab kein Allheilmittel ist: „Wenn aber dort gut gearbeitet und klar kommuniziert wird, sind die Entscheidungen leichter zu akzeptieren für die Öffentlichkeit.“ Zugleich regte er ein Gremium von Fachleuten an, das gemeinsam und überparteilich die Krisen der letzten Jahre analysiert und Vorschläge für einen besseren Katastrophenschutz erarbeitet.

De Maizière (67) war unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zunächst Chef des Bundeskanzleramts und später Innenminister sowie Verteidigungsminister. Zuvor hatte er mehrere Ämter in der sächsischen Regierung inne.

