Corona-Spitzenwert in NRW: Erstes Bundesland mit Inzidenz über 100 – was ist der Grund?

Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen werden wieder so viele Corona-Neuinfektionen festgestellt wie zuletzt Mitte Mai. Mit einem Wert von 103,3 lag das bevölkerungsreichste Bundesland am Montag mit weitem Abstand an der Spitze der Bundesländer bei den Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht.

Die hoch ansteckende Delta-Variante, viele Reiserückkehrer, verstärkte Tests und eine stockende Impfkampagne - Experten sehen gleich eine ganze Reihe von Faktoren für den rasanten Anstieg. Aber auch die Befürchtung einer zunehmenden Sorglosigkeit der Menschen und die Forderung nach einem einheitlichen Alarmsystem für die vierte Welle sind zu hören. Das NRW-Gesundheitsministerium appellierte erneut, sich impfen zu lassen.

Corona-Welle trifft NRW: Warnung vor Kontrollverlust

SPD-Politiker Karl Lauterbach schlägt Alarm: „Ich glaube nicht, dass wir das durchlaufen lassen können. Und zum jetzigen Zeitpunkt also sind wir an der Schwelle, die Kontrolle zu verlieren“, sagte er im ntv-Interview. Wenn es ein paar Wochen so weiter gehe, seien sehr hohe Inzidenzen zu befürchten - bei Ungeimpften von umgerechnet über 1000. Die Inzidenz steige in NRW schon sehr stark, verdoppele sich zum Teil in Städten in einer Woche. Es gebe noch zu viele Ungeimpfte.

Mit der Delta-Variante sei es fast unmöglich oder sogar unmöglich zur Herdenimmunität zu kommen, weil die Schutzwirkung der Impfstoffe nicht hoch genug sei, um zu verhindern, dass sich auch diejenigen infizieren könnten, die schon doppelt geimpft seien. Laut RKI hatte Leverkusen am Montag bundesweit die höchste Inzidenz mit 205,8.

NRW: Welche Gründe gibt es für einen steilen Corona-Anstieg noch?

Nach Ansicht von Intensivmediziner Uwe Janssens kommen verschiedene Faktoren zusammen. Neben der ins Stocken geratenen Impfkampagne mit einer unzureichenden Durchimpfung der unter 60-Jährigen sieht er auch einen Ferieneffekt. Reiserückkehrer spielten beim Infektionsgeschehen eine nicht unbedeutende Rolle. Das Robert Koch-Institut habe darauf hingewiesen, dass knapp ein Viertel der Infizierten im Zusammenhang mit Reisen zu sehen seien.

„Klar erkennbar ist auch, dass das Alter der Infizierten nun deutlich jünger ist“, sagte er der dpa. Die meisten Ansteckungen würden mittlerweile in der Altersgruppe 35 bis 59 verzeichnet, gefolgt von der Altersgruppe 15 bis 34. Zusammen machten die beiden Gruppen laut RKI jüngst 68 Prozent der Infizierten aus. Janssens befürchtet eine zunehmende Sorglosigkeit der Bevölkerung.

Was kann aktuell noch getan werden?

Der Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Essen, Ulf Dittmer, verweist ebenfalls auf das Ende der Sommerferien im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW. Der steile Anstieg der Zahlen scheine vor allem auf Reiserückkehrer zurückzugehen, die durch den Schulstart in NRW zurückgekehrt seien. Er hält Impfangebote in vielen Bereichen der Gesellschaft für erforderlich, um noch mehr Menschen vom Impfen zu überzeugen. Auch Drittimpfung für Ältere und Immungeschwächte hält er für sehr wichtig. Janssens erklärte, die Infektionsschutzregeln AHA-L sollten unbedingt weiter verfolgt werden. „Ich persönlich werde zukünftig und vor allem während meiner beruflichen Tätigkeit weiterhin einen Mundschutz tragen“, sagte er.

Wie reagiert die Landesregierung in NRW?

Wichtigste Maßnahme sei, das Impfen zu forcieren und dafür zu werben, erklärte das NRW-Gesundheitsministerium. Niedrigschwellige Angebote würden ausgeweitet. Der Anstieg zeige, die Impfquote (61,7 Prozent vollständig geimpft) reiche für eine Herdenimmunität noch nicht aus. Die vierte Welle treffe insbesondere Ungeimpfte. So hätten 85 Prozent der Personen, die mit einem schweren Krankheitsverlauf in die Kliniken eingeliefert werden, keinen vollen oder einen unbekannten Impfschutz, sagte ein Sprecher. Durch die neue Schutzverordnung mit 3G-Regeln - geimpft, genesen, getestet- gebe es in einigen Bereichen zusätzliche Tests. Für Urlaubsrückkehrende am Arbeitsplatz gelte eine Testpflicht. Damit würden Corona-Infektionen früher aufgedeckt.

Ist auch in anderen Bundesländern ein Anstieg zu befürchten?

„In Nordrhein-Westfalen geht die Schule wieder los und dadurch wird auch vermehrt getestet. Es steht außer Frage, dass auch in anderen Bundesländern die Inzidenzzahlen wieder hochgehen werden“, sagte der Virologe Hendrik Streeck der dpa. „Vor allem im Herbst und Winter müssen wir uns auf hohe Infektionszahlen einrichten.“ NRW habe aber auch eine der höchsten Impfquoten. „Die Meldeinzidenz alleine ist vor allem in dieser Phase der Pandemie nicht mehr der richtige Parameter um das Infektionsgeschehen zu bemessen, sondern es ist höchste Zeit, endlich die Hospitalisierungsrate ebenso als maßgeblichen Indikator bei Entscheidungen zu berücksichtigen“, unterstrich der Virologe.

Welche Forderungen gibt es noch an die Politik und Wirtschaft?

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, fordert ein bundesweit einheitliches Alarmsystem nach den jüngsten Lockerungen. „Manchmal hat man den Eindruck, dass wir in Deutschland in der Pandemie im Schneckentempo lernfähig sind“, sagte er der dpa. Lauterbach appellierte statt des 3G-Prinzips - geimpft, genesen, getestet - das 2G-Prinzip - geimpft, genesen - so viel wie möglich anzuwenden. Er nannte in dem Zusammenhang Unternehmen, Besitzer von Restaurants und Betreiber von Fitnessstudios. Die Landesregierung betonte, dass sie bei allen Corona-Schutzmaßnahmen die Kennziffern zum Infektionsgeschehen sehr genau im Blick habe. Dazu gehörten neben der Inzidenz auch der R-Wert und die Situation in den Krankenhäusern.

Wann waren die Zahlen zuletzt so hoch?

Nach Daten des Landeszentrums Gesundheit NRW lag die Inzidenz des Bundeslandes zuletzt am 13. Mai mit 105,4 über der Marke 100. Der niedrigste Landeswert in diesem Sommer wurde am 2. Juli mit 5,6 Fällen je 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen verzeichnet. Seitdem ging es dann zunächst allmählich und jüngst sehr steil nach oben. In den NRW-Krankenhäusern steigen die Patientenzahlen wieder an, wie aus einer Übersicht der Landesregierung hervorgeht. Landesweit werden 221 Menschen mit einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation behandelt. Das sind 67 mehr als am Montag der vergangenen Woche. Zu den Pandemiehöhepunkten Ende Dezember und Anfang Mai mussten jeweils mehr als 1100 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt werden.

RND/dpa