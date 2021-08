Untersuchungsausschuss zu Afghanistan? SPD will ganze Mission bewerten

Berlin. Noch immer befindet sich „eine niedrige dreistellige Zahl“ deutscher Staatsbürger in Afghanistan, wie das Auswärtige Amt an diesem Montag mitteilte. Die Zahl der Ortskräfte, die für die Bundeswehr und andere deutsche Organisationen gearbeitet haben und nun die Rache der Taliban fürchten, dürfte nach Schätzungen der zuständigen Ministerien dagegen bei mehreren Tausend liegen.

Laut Bundesinnenministerium sind inzwischen rund 1800 afghanische Staatsbürger über die Evakuierungsflüge nach Deutschland eingereist, insgesamt brachte die Bundeswehr etwa 3000 Menschen aus dem Land.

Dass die Evakuierungen nun überstürzt, teils unter großer Gefahr und teils auch zu spät angelaufen sind, liegt auch an Fehleinschätzungen der Bundesregierung. Das haben sowohl Kanzlerin und Verteidigungsministerin als auch Außen- und Innenminister bereits eingeräumt. Sie alle verwiesen aber auf falsche Informationen, auf deren Basis sie gehandelt hätten.

Eigene Fehler hat noch kein Regierungsmitglied eingeräumt – trotz der Meldungen über Warnungen der Deutschen Botschaft, über aus bürokratischen Gründen gestrichene Evakuierungsflüge und über die gegenseitige Blockade von Innen-, Verteidigungs- und Außenministerium seit diesem Juni.

Die Opposition wirft der Koalition fehlenden Aufklärungswillen vor – und fordert inzwischen nahezu geschlossen einen Untersuchungsausschuss des Bundestages, der den Fehlern nachgehen soll.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagte am Sonntag in der ARD: „Wir müssen das aufarbeiten. Das, was an Desaster passiert ist, können wir nicht einfach verschweigen.“ Für FDP-Chef Christian Lindner müsse ein Untersuchungsausschuss alles aufklären, „was nicht funktioniert hat“, inklusive der Fehleinschätzung des Bundesnachrichtendienstes (BND). „Er muss gegebenenfalls neu aufgestellt werden“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Auch Linksfraktionschef Dietmar Bartsch plädierte für einen Afghanistan-Untersuchungsausschuss.

Da die Arbeit des aktuelles Bundestages mit der Bundestagswahl am 26. September endet, müsste die Untersuchung laut Grünen, Linken und FDP in der nächsten Legislatur beginnen.

Die Regierungskoalition reagierte skeptisch. Während CDU und CSU zu den Forderungen zunächst schwiegen, machte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich einen Gegenvorschlag. Zwar sei es „das gute Recht der Opposition, einen Untersuchungsausschuss zu fordern“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Mützenich fordert Enquete-Kommission

Wenn sie ihn nicht mehr für die ablaufende Wahlperiode beantragen, müsse darüber der nächste Bundestag entscheiden. „Für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit nachhaltigen Ergebnissen eignet sich aus meiner Sicht jedoch eher eine Enquete-Kommission“, so Mützenich.

So würde eine kritische Bilanz der gesamten Mission möglich, auch mit Fachleuten und Betroffenen. „Um unser Engagement und auch die jüngsten Ereignisse zu bewerten und entsprechende Lehren für die Zukunft zu ziehen, ist eine Gesamtevaluierung des zivilen und militärischen Engagements in Afghanistan zwingend geboten“, sagte er dem RND.

Die öffentliche Debatte könne dann auch dazu beitragen, die Vernetzung von militärischem und zivilem Engagement sowie die Zusammenarbeit der verschiedenen Ministerien bei künftigen Einsätzen zu stärken.

Die SPD-Fraktion habe eine solche Enquete-Kommission deshalb bereits im Juni, also weit vor den aktuellen Eskalation in Afghanistan, gefordert. „Ich werde mich dafür stark machen, dass wir gleich nach der Wahl eine solche Kommission mit Expertinnen und Experten aus allen betroffenen Bereichen einsetzen“, sagte Mützenich dem RND.

Für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses würden nach der jetzigen Sitzverteilung die Stimmen von Linken, Grünen und FDP ausreichen. Das Quorum beträgt 25 Prozent der Abgeordneten. Pikant wäre aber, dass mindestens eine der Parteien dann an einer neuen Regierung beteiligt sein könnte und damit die Rolle wechseln würde.

Der aktuelle Bundestag hat nacheinander Untersuchungsausschüsse eingerichtet, um den Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz von 2016, die „Berateraffäre“ im Verteidigungsministerium sowie die Anbahnung der Pkw-Maut und den Wirecard-Skandal aufzuklären.

Grundsätzlich weichen die Ausschüsse in ihrem Votum nur in Ausnahmefällen – wie beim NSU-Untersuchungsausschuss – von der Regierung-gegen-Opposition-Logik ab. Ihre Wirkung entfalteten sie eher über ihre Öffentlichkeitsfunktion: Sie können Zeugen vorladen und Akteneinsicht verlangen, so wurden immer wieder zuvor unbekannte Details öffentlich. Am Ende kann zudem jede Fraktion einen eigenen Abschlussbericht vorlegen.

Über den Untersuchungsauftrag eines Afghanistan-Ausschusses äußerten sich Partei- und Fraktionschefs noch nicht, wollten aber offenbar nahe an den Vorgängen der vergangenen Wochen bleiben. So findet Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour, es müsse um die „brutale Fehleinschätzung der Stärke und Ziele der Taliban“ gehen. „Es drängt sich der Eindruck auf, dass Hilferufe gezielt ignoriert und stattdessen die Zahlen der Ortskräfte bewusst nach unten frisiert wurden“, sagte er dem RND.

Die Verantwortlichen müssten viele Fragen beantworten, so Nouripour: „Wer wurde wann wovor gewarnt? Warum gab es kurz vor dem Fall von Kabul noch Bestrebungen, Menschen dorthin abzuschieben? Warum wurden nicht zumindest die Evakuierungen, die bereits vorgesehen waren, frühzeitig eingeleitet?“

