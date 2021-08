US-Präsident Biden hält an Evakuierungen aus Afghanistan bis 31. August fest

Washington. US-Präsident Joe Biden will die Evakuierungen von amerikanischen Staatsbürgern und Ortskräften aus Afghanistan bis zum 31. August abschließen und keine Verlängerung der Frist anstreben. Dies habe Biden nach Beratungen mit seinem nationalen Sicherheitsteam entschieden, verlautete am Dienstag aus Regierungskreisen. So habe sich Biden nach Abwägung der Risiken eines Verbleibs der US-Truppen über den Stichtag hinaus dazu entschlossen, die Mission bis zum kommenden Dienstag zu Ende zu bringen.

Die Frist für den Abschluss des Abzugs der US-Soldaten vom Hindukusch zum Monatsende hatte Biden lange vor der am 15. August erfolgten Machtübernahme der Taliban festgelegt. Der Präsident bat sein Sicherheitsteam, Notfallpläne auszuarbeiten, sollte die Frist doch etwas verlängert werden müssen, hieß es weiter.

+++Alle Entwicklungen rund um Afghanistan im Liveticker+++

Taliban: Keine Verlängerung der Frist

Vor Bekanntwerden von Bidens Entscheidung hatten die Taliban erneut betont, eine Fortführung der Evakuierungsflüge über den 31. August hinaus nicht zu dulden. Das Leben in Afghanistan kehre zur Normalität zurück, doch sei Chaos am Flughafen in Kabul ein anhaltendes Problem, sagte der Sprecher der militant-islamistischen Gruppe, Sabihullah Mudschahid. Daher würden die Taliban „keine Verlängerungen“ der Frist für den Abschluss der Evakuierungen akzeptieren.

Vor allem Afghanen, die für die Nato gearbeitet hatten oder die frühere Regierung unterstützten, fürchten die Rache der Taliban. Im Volk geht trotz deren betont versöhnlicher Rhetorik auch die Sorge vor einer Rückkehr zur drakonischen Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001 um. Verzweifelt versuchen viele daher, an Bord der Flugzeuge zu kommen, die auch Bürger westlicher Staaten ausfliegen.

Reicht die Zeit für die Evakuierungen?

Doch ist unklar, ob die USA bis zum kommenden Dienstag alle ihre Bürger und bedrohte Afghanen außer Landes bringen können. Daher appellierten zuletzt europäische Verbündete der USA, amerikanische Abgeordnete, Veteranengruppen und Hilfsorganisationen an Biden, eine Fristverlängerung zu veranlassen.

Zugleich warnten US-Regierungsvertreter wiederholt vor Risiken, die eine Fortsetzung von Evakuierungsflügen mit sich brächten. Eberhard Zorn, Generalinspekteur der Bundeswehr, erklärte, dass die USA und Deutschland vor allem die Sorge umtreibe, dass Selbstmordattentäter des afghanischen Ablegers der Terrormiliz Islamischer Staat sich in Kabul unter Menschenmengen mischen könnten.

Tausende Menschen bereits aus Afghanistan ausgeflogen

Von Montagmorgen bis Dienstagmorgen wurden so viele Menschen aus Kabul ausgeflogen wie noch nie seit der Einnahme der afghanischen Hauptstadt durch die Taliban. Militärflugzeuge der USA und ihrer Verbündeten hätten binnen 24 Stunden bis Dienstagmorgen etwa 21.600 Menschen in Sicherheit gebracht, teilte das Weiße Haus mit. Rund 12.700 waren an Bord von rund 40 US-Maschinen. Weitere 8.900 Menschen verließen Afghanistan mit etwa 60 Flügen von US-Verbündeten.

Inmitten der angespannten Lage reiste William Burns, Direktor des US-Auslandsgeheimdiensts CIA, für ein Treffen mit Taliban-Vizechef Abdul Ghani Baradar heimlich nach Kabul, wie US-Regierungskreise bestätigten. Zunächst hatte die Zeitung „The Washington Post“ über die Zusammenkunft berichtet. Details zum Inhalt des Gesprächs wurden nicht bekannt, doch dürfte es um die Evakuierungsflüge vom Flughafen Kabul gegangen sein. Das Treffen war schon deshalb bemerkenswert, weil die CIA in den vergangenen zwei Jahrzehnten versucht hatte, die Taliban mit paramilitärischen Operationen in die Knie zu zwingen.

Europa fordert späteren Termin

Die europäischen Verbündeten in London, Paris und Berlin dringen auf einen späteren Abzugstermin, weil nur so die Evakuierungsaktion in der jetzigen Form fortgesetzt werden kann. Es stehen noch viele Tausend Menschen, die das Land wegen der Machtübernahme der Taliban verlassen wollen, auf den Ausreiselisten der insgesamt 26 beteiligten Nationen.

Die Bundeswehr hat bereits fast 4000 Menschen mit mehreren Transportmaschinen ausgeflogen. Merkel betonte, dass man auch nach Ende des Militäreinsatzes versuchen wolle, Menschen aus Afghanistan außer Landes zu bringen. Deswegen gebe es jetzt “sehr intensive” Gespräche über den Weiterbetrieb des Flughafens. Außenminister Heiko Maas hatte zuvor gesagt, dass darüber auch mit den Taliban geredet werden. Merkel sagte: “Die Vorstellungen der Taliban spielen natürlich eine Rolle, weil sie Kabul kontrollieren.”

Seit der Machtübernahme der Taliban in Kabul vor einer Woche sind westliche Staaten unter Hochdruck dabei, ihre Staatsbürger, afghanische Ortskräfte, die für ihre Truppen gearbeitet haben, und weitere Schutzbedürftige auszufliegen. Zehntausende haben es bereits aus dem Land geschafft. Ein Rückzug der westlichen Truppen in wenigen Tagen dürfte bedeuten, dass unzählige Menschen zurückgelassen werden, die unter der Taliban-Herrschaft um ihr Leben fürchten.

