Baerbock in RTL-Talk: Kanzlerkandidatin droht China mit „Klimazoll”

Köln. „Ich war schon einmal drin im Kanzleramt”, erklärte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) zu Beginn der Sendung. Im Gespräch mit Peter Kloeppel und mehreren Bürgerinnen und Bürgern beantwortet Baerbock Fragen.

Gegenüber dem Mitarbeiter eines Stahlwerks erläutert Baerbock, dass der Bund Unternehmen nur Geld für die Umstellung auf eine nachhaltige Produktion geben dürfe, wenn das Unternehmen später dieses Geld aus Gewinnen zurückzahle. Außerdem fordert sie: „Das Unternehmen muss sich verpflichten, Arbeitsplätze in der Region zu erhalten.”

Baerbock fordert „Klimazoll“ von China

Dass der klimafreundlichere Stahl teurer ist, müsse auch Folgen am Markt haben. Baerbock greift China scharf an: „China hat Europa mit Dumping-Stahl geflutet und Deutschland hat sich nicht dagegen gewährt.” Ihr Vorschlag ist: Wer keinen klimafreundlichen Stahl produziere oder wie China zudem Stahl subventioniere, solle einen „Klimazoll“ bezahlen, so Baerbock.

Verbessertes Rückkehrrecht für Eltern an den Arbeitsplatz

Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betont Baerbock: „Kinder und Familie muss eine neue Priorität haben”. Wie es bisher laufe, sei in einem reichen Land wie Deutschland das Gegenteil einer gerechten Gesellschaft. Die Kanzlerkandidatin der Grünen schlägt ein verbessertes Rückkehrrecht zum Arbeitsplatz vor. Arbeitnehmer sollen gesetzlich zugesichert bekommen, in Vollzeit und an der gleichen Stellen wieder arbeiten zu dürfen.

Außerdem kritisiert Baerbock, dass Menschen trotz Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz keinen Platz für ihre Kinder erhalten und daher gezwungen sind, zuhause beim Kind zu bleiben. Baerbock sieht daher den Ausbau der Kitaplätze als eine der größten Aufgaben für die nächste Regierung.

Umverteilung für mehr Gleichberechtigung

„Ich habe ein sehr hohes Einkommen und zwei Kinder - ich brauche keine Kinderfreibeträge“, so Baerbock. Der Staat solle stattdessen für andere Menschen eine Kindergrundsicherung einführen, die dieses Geld wirklich brauchen.

Von Sven Christian Schulz /RND