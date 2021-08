Ex-Verteidigungsminister Scharping zu Afghanistan: „Das sind schreckliche Bilder“

Berlin. Herr Scharping, was denken Sie, wenn Sie die Bilder vom Flughafen in Kabul sehen?

Das sind schreckliche Bilder. Man kann nur hoffen, durch Evakuierungen viele Menschen außer Landes zu bringen. Ich habe Mitgefühl mit den Betroffenen und größten Respekt vor denjenigen, die versuchen, ihnen zu helfen.

Nun gibt es viele Stimmen, die sagen, das Ganze war absehbar. Wie sehen Sie das?

Niemand war überrascht, dass die Taliban die Macht wieder übernehmen könnten. Aber alle waren überrascht, wie schnell die afghanischen Streitkräfte zusammengebrochen sind. Daran sieht man: Die Widerstandsfähigkeit von Streitkräften hängt nicht allein von der Ausrüstung ab, die hier reichlich vorhanden war, und auch nicht von der Ausbildung, die sehr gut organisiert worden ist. Zentral ist auch die Moral der Truppe. Und die ist offenbar in Afghanistan in dem Moment kollabiert, in dem die westlichen Militärberater weg waren und die Luftunterstützung durch die Amerikaner. All das muss man genau aufarbeiten.

Man hätte das nicht durch eine bessere Aufklärung etwa des Bundesnachrichtendienstes absehen können?

Das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Deshalb plädiere ich dafür, dass der Deutsche Bundestag die Geschehnisse aufarbeitet, am besten mit allen anderen Partnern mindestens in Europa. Klamauk im Wahlkampf ist unangebracht. Denn der Kardinalfehler ist das so genannte Doha-Abkommen zwischen den USA und den Taliban. Darin sind genaue Abzugspläne der amerikanischen Seite vereinbart worden, aber nicht eine einzige konkrete Gegenleistung.

Warum man mit den Taliban auf der Basis von Goodwill etwas vereinbart, ist mir schleierhaft und aus meiner Sicht auch unverantwortlich. Das Abkommen von Doha ist ein schreckliches Erbe der Präsidentschaft von Donald Trump. Dass Joe Biden nicht versucht hat, daran noch etwas zu ändern, ist bedauerlich, aber aus amerikanischer Sicht in Grenzen nachvollziehbar.

Man hätte unter diesen Umständen nicht abziehen dürfen, meinen Sie?

In meinen Augen nicht. Auch deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Europäer die richtigen Schlüsse ziehen. So lange wir nicht auf eigenen Füßen stehen und kein Akteur in der globalen Politik sind, werden wir unseren Interessen nicht gerecht und auch nicht den berechtigten Belangen unserer Bevölkerung.

Sie waren als Verteidigungsminister 2001 dem Einsatz gegenüber skeptisch. Ich erinnere mich an ein Hintergrundgespräch nach dem 11. September, in dem Sie sagten, man bräuchte mindestens 300.000 Soldaten gleichzeitig, um erfolgreich zu sein. Sehen Sie sich bestätigt?

Sagen wir mal so: Ich erinnere mich an streitige Diskussionen mit meinem amerikanischen Kollegen Donald Rumsfeld. Der wollte eine kurze, harte Militäraktion, im Zweifel die CIA und ein paar Koffer Bargeld. Ich war der Meinung, dass dies allein ein extrem gefährlicher Weg sei, weil alle Erfahrungen zeigen, dass man sich langfristig, verlässlich und umfassend engagieren muss. Wiederaufbau ohne militärischen Schutz ist eine Illusion, und militärischer Schutz ohne zivilen Aufbau ist Unfug.

Vor diesem Hintergrund muss man in die Aufarbeitung einbeziehen, ob man nicht des militärischen Engagements müde wurde, ohne auf der zivilen Seite wirklich vorangekommen zu sein. Keiner weiß ja, was jetzt in Afghanistan passiert. Wenn man aber Einfluss haben will, dann darf man die Errungenschaften nicht einfach abschreiben, die es gibt, vor allem bei Frauenrechten und Bildung. Es gibt vieles, was bewahrenswert ist. Außerdem muss man besser mit den regionalen Mächten zusammenarbeiten, die dort Einfluss haben, insbesondere mit Russland und China.

War der Einsatz ein Fehler? Hätte man davon 2001 gleich die Finger lassen sollen?

Nein. Wir haben 20 Jahre Aufbauarbeit geleistet. Wir haben Sicherheit vor Terrorismus gewährleistet. Wir haben unglaublich vielen Menschen eine Perspektive gegeben. Viele Angehörige der Bundeswehr und der Polizei haben dafür einen hohen Preis bezahlt, manche ihr Leben verloren. Das einfach alles in den Wind zu schreiben, halte ich für nicht gerechtfertigt.

Was folgt aus dem aktuellen Fiasko für künftige Militäreinsätze? Muss man die Ansprüche senken?

Man muss seine Interessen, seine Werte und seine Kräfte kennen und ihnen gerecht werden. Wie man das machen kann, zeigt ein gelungenes Beispiel: der Balkan. Dort wurde und wird geleistet, was in Afghanistan gefehlt hat: die sehr sorgfältige, umfassende und verlässliche Verzahnung von militärischem Schutz mit gesellschaftlichem und politischem Aufbau.

Allerdings liegt uns der Balkan geografisch und kulturell näher. Und er ist deutlich kleiner.

Ja, Sie haben völlig Recht. Trotzdem kann man aus diesen Erfahrungen etwas lernen und sie, wo das möglich ist, auf andere Einsätze übertragen.

