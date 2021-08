Bundeswehr will Evakuierungen wohl schon am Donnerstag beenden

Berlin. Wohl nur noch bis zum Donnerstag wird die Bundeswehr Evakuierungsflüge aus Kabul durchführen. Das berichten übereinstimmend „Spiegel“ und „Bild“.

Laut „Spiegel“ sei der Grund die sich verschlechternde Sicherheitslage am Flughafen der afghanischen Hauptstadt. Es sei kaum möglich, weitere Schutzbedürftige an den Flughafen und anschließend in Sicherheit zu bringen.

Die deutsche Botschaft in Kabul hatte bereits am Mittwoch vor Schießereien und Terroranschlägen am Flughafen Kabuls gewarnt. „Es kommt sehr häufig zu gefährlichen Situationen und bewaffneten Auseinandersetzungen an den Gates. Dazu kommen aktuelle Terrorwarnungen“, heißt es in einem Schreiben an deutsche Staatsbürger, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Zugang zum Flughafen sei kaum noch möglich.

Potenzielle Selbstmordattentäter des Islamischen Staats in Kabul unterwegs

Die Bundeswehr hatte schon am Dienstag berichtet, das zunehmend potenzielle Selbstmordattentäter der Terrororganisation Islamischer Staat in Kabul unterwegs seien.

Schon an diesem Mittwoch konnten erheblich weniger Menschen in gesicherte Zonen des Flughafens gebracht werden, weil die internationalen Soldaten von den Gates abgezogen werden mussten.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bestätigte, dass sich das Zeitfenster für Evakuierungen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul auch wegen der sich verschärfenden Sicherheitssituation schließt. Es werde auch deshalb kleiner, „weil die Bedrohungslage sehr konkret mit Blick auf terroristische Anschläge auf die, die evakuiert werden sollen, aber auch auf die Soldatinnen und Soldaten, größer wird”, sagte die CDU-Politikerin am Mittwochabend im ZDF-„heute journal”.

Wie groß dieses Fenster sei, „darüber möchte ich nicht spekulieren, weil es auch die Arbeit, die immer noch unvermindert weitergeht, um so viele Menschen wie möglich auf die Flieger zu bekommen, weiter erschwert. Und die Soldaten vor Ort haben es schon mit einer sehr, sehr schweren Situation zu tun.”

Die internationale Evakuierungsaktion, die nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban eingeleitet wurde, soll am 31. August mit dem Abzug der US-Streitkräfte enden. Der letzte Bundeswehrflug könnte schon deutlich früher gehen.

RND/dpa/sic