Sturm auf das Kapitol: US-Untersuchungsausschuss fordert Dokumente an

Washington. Ein Ausschuss des Repräsentantenhauses hat zur Untersuchung des Sturms auf das US-Kapitol im Januar zahlreiche Dokumente angefordert.

Der Ausschuss, der den Aufruhr des 6. Januars untersucht, bei dem zahlreiche Anhänger des Ex-Präsidenten Donald Trump das Kapitol in Washington stürmten, forderte die Unterlagen des Weißen Hauses unter Trump und von verschiedenen geheimdienstlichen und Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch an.

Mit ihrer Hilfe wollen die Abgeordneten untersuchen, welche Ereignisse dem 6. Januar vorangingen. Von Interesse sind in dem Zusammenhang etwa die Kommunikation innerhalb des Weißen Hauses und in Regierungsbehörden, Informationen über die Planung und Finanzierung von Kundgebungen in Washington, darunter ein Auftritt Trumps, bei dem dieser vor dem Kapitolsturm seine Anhänger anstachelte.

Neben Unterlagen des Weißen Hauses aus dem Nationalarchiv wurden Unterlagen des Verteidigungs-, des Justiz-, des Heimatschutz- sowie des Innenministeriums angefordert, außerdem Unterlagen des FBI und des Büros des Direktors der nationalen Nachrichtendienste.

RND/AP