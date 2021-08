Klingbeil: „Was wir bei der Union erleben, ist Panik pur”

Berlin. Gut vier Wochen vor der Bundestagswahl zeigte sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zuversichtlich für die heiße Wahlkampfphase. „Wir haben keinen Robert Habeck, der die Aufmerksamkeit krampfhaft von der eigenen Kanzlerkandidatin abzieht“, sagte Klingbeil in Anspielung auf die Grünen und ihre Kandidatin Annalena Baerbock. „Wir haben keinen Markus Söder, der versucht, dem eigenen Kanzlerkandidaten jeden Tags vors Schienbein zu treten“, sagte er mit Blick auf den CSU-Chef und den Unionskandidaten Armin Laschet.

„Wir sind dankbar über den Zuspruch, den Olaf Scholz erfährt”, sagte Klingbeil. Er wisse nicht, wann es das letzte Mal bei einer Bundestagswahl so spannend gewesen sei. Das Rennen sei offen. Doch bei SPD laufe der Wahlkampf wie geplant. Bei der Union fehle es an einem Plan. „Das, was wir bei der Union erleben, ist Panik pur.“

Neues Video: Scholz in Tradition Schmidts

Die SPD stellt ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz in einem neuen Wahlwerbespot in die Tradition des früheren SPD-Kanzlers Helmut Schmidt. Scholz schreitet in dem am Donnerstag in Berlin präsentierten Spot durch das Berliner Regierungsviertel, während aus dem Off der Amtseid Schmidts erklingt.

Schmidt war von 1974 bis 1982 Regierungschef sozialliberaler Koalitionen.

RND/dpa