AKK will letzte deutsche Afghanistan-Soldaten in Taschkent empfangen

Berlin. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Generalinspekteur Eberhard Zorn und die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), wollen die letzten deutschen Soldaten, die den Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul verlassen, in Taschkent (Usbekistan) empfangen und mit ihnen gemeinsam am Freitag nach Deutschland fliegen.

Die Maschinen würden dann auf dem Fliegerhorst der Bundeswehr in Wunstorf (Niedersachsen) landen, hieß es. Entsprechende Berichte des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel” sowie der „Bild”-Zeitung wurden dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Unionskreisen bestätigt. Allerdings war bis Donnerstag noch unklar, ob es tatsächlich dazu kommt.

Das letzte Mal soll sich nicht wiederholen

Am Donnerstag sollen die letzten Afghanen aus Kabul ausgeflogen werden. Als Ende Juni die letzten Soldaten des regulären Afghanistan-Einsatzes in Wunstorf (Niedersachen) landeten, waren weder Vertreter der Bundesregierung noch des Bundestages anwesend. Kramp-Karrenbauer hielt sich damals in New York auf. Die Mitglieder des Verteidigungsausschusses waren vorab nicht informiert. Das hatte verbreitet für Kritik gesorgt.

Später wurde vereinbart, am 31. August vor dem Reichstagsgebäude einen Großen Zapfenstreich – das höchste militärische Zeremoniell – zu Ehren der Soldaten abzuhalten, um die Scharte auszuwetzen. Der Zapfenstreich wurde zuletzt aber auf unbestimmte Zeit verschoben, nachdem die Taliban im Handstreich die Macht übernommen und den jetzt endenden Evakuierungseinsatz ausgelöst hatten.

Von Markus Decker/RND