Laschet über Verhältnis zu Baerbock und Scholz: „Ab und an schreibt man sich eine SMS”

Köln . Der Spitzenkandidat der Union für die Bundestagswahl, Armin Laschet (CDU), steht nach eigenen Angaben in SMS-Kontakt mit seinen Konkurrenten um den Einzug in das Kanzleramt, Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne).

„Ab und an schreibt man sich eine SMS“, sagte Laschet am Donnerstagabend in Köln den ARD-Popwellen, darunter „WDR 2“, „SWR 3“ und „Bayern 3“. Auf die Frage, was man da denn so schreibe, sagte der CDU-Vorsitzende: „Wie geht es?“ Dann kämen auch Antworten.

Er betonte, dass er persönlich ein gutes Verhältnis zu den beiden Mitbewerbern habe. Sie hätten politische Gegensätze, die man in einer Demokratie auch sichtbar machen müsse. Aber auf einer persönlichen Ebene müsse man gut und menschlich miteinander umgehen, sagte Laschet.

In Umfragen zur Bundestagswahl Ende September hatte die CDU/CSU zuletzt deutlich verloren und die SPD zugelegt.

Ein Wahlergebnis sei etwas anderes als Umfragen, sagte der NRW-Ministerpräsident. „Ich tue alles, dass ich gewinne - ich habe gesagt, ich gehe mit ganzem Herzen nach Berlin, es gibt keine Rückfahrkarte.“

RND/dpa