Robert Habeck bei Maybrit Illner: „Das ist nicht regierungsfähig, was die Linkspartei gemacht hat“

Grünen-Chef Robert Habeck hat das Abstimmungsverhalten der Linkspartei im Bundestag kritisiert. „Das ist nicht regierungsfähig, was die Linkspartei gemacht hat”, sagte Habeck am Donnerstagabend bei Maybrit Illner im ZDF.

Er bezog sich dabei auf die Entscheidung der Linken, sich bei der jüngsten Abstimmung im Bundestag zum Rettungsmandat der Bundeswehr in Afghanistan zu enthalten. Er halte das für einen fatalen Fehler, so Habeck und fügte auf die Nachfrage, ob für seine Partei noch eine Koalition mit der Linken im Raum stehe an: „Wenn sie sich so aufstellt, ist sie selbst nicht in der Lage eine Regierung zu tragen.”

Neben Habeck zu Gast in der Sendung: CDU-Politiker Friedrich Merz und die Welt-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld. Die beiden Politiker, die in der Sendung unter dem Motto „Schwarz und Grün im Wahlkampf: Rivalen, Feinde, Partner?” zusammentrafen, zeigten sich in wesentlichen Punkten der Afghanistan-Frage einig. Beide sprachen sich dafür aus, dass der Einsatz umfassend aufgearbeitet werden müsse.

Merz überraschte allerdings auf die Frage nach der Verantwortung für das Abzugsdesaster mit der Aussage: „Es ist doch im Grunde genommen unerheblich, wer Schuld hat”. Als Rosenfeld ihm widerspricht, präzisiert der Unionspolitiker allerdings. „Ich habe gesagt, es ist egal, was jetzt mit den Personen passiert. Das sind nicht die entscheidenden Faktoren. Entscheidend ist, was jetzt daraus für Konsequenzen gezogen werden müssen.”

Die Taliban hatten in den Wochen nach dem Abzug der ausländischen Truppen praktisch alle Provinzhauptstädte in Afghanistan überrannt. Viele wurden kampflos übergeben. Auch die Hauptstadt Kabul ging ohne Kämpfe an die Islamisten. Der blitzartige Vormarsch überraschte viele Beobachter, Experten und auch ausländische Regierungen.

Merz sagte auch, er halte es für „inakzeptabel”, dass möglicherweise Daten dazu gelöscht würden. „Daten müssen erhalten bleiben, wie Herr Merz gesagt hat”, bekräftigte auch Habeck und fügte an Merz gerichtet an: „Vielleicht setzt sich das ja durch in seiner Partei.”

Die Bundestagsfraktion der Grünen fordert ein Moratorium für die Löschung von Daten, die Aktenvernichtung sowie die Zerstörung anderer Datenträger, die das Thema Afghanistan betreffen, berichtete die „Süddeutsche Zeitung”. So solle ein Untersuchungsausschuss in Zukunft nachvollziehen können, in welchem Maße und wann die Bundesregierung zu den Geschehnissen in Afghanistan informiert war.

RND/sag/sic