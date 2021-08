Krisenhelferin in Afghanistan: „In den Provinzen grassiert der Hunger“

Berlin. Sie arbeitet seit sechs Jahren für Hilfs­organisationen in Afghanistan, musste gerade aus dem Südosten des Landes nach Kabul fliehen – und will dort nun auch nach dem Abzug der Nato bleiben. Die Not im Land erfordere das, sagt Asuntha Charles, die ursprünglich aus Indien kommt und inzwischen Direktorin von World Vision Afghanistan ist.

Für die internationale Hilfs­organisation leitet sie humanitäre Hilfs­einsätze, aber auch langfristige Projekte für Kinder und Frauen. Inzwischen geht World Vision davon aus, dass allein acht Millionen Kinder im Land dringend Hilfe benötigen.

Ms. Charles, Sie haben bis Anfang August in Haidar im Südosten von Afghanistan gelebt und gearbeitet, nun sind Sie vor den Taliban nach Kabul geflohen. Wie sicher ist es da zurzeit für Sie?

Die Lage ist schwierig, aber bis jetzt fühle ich mich sicher. Deshalb habe ich auch entschieden, hierzubleiben. Das hilft uns auch dabei, das Signal auszusenden, dass wir Helfer hier im Land bleiben und weiterarbeiten. Zurzeit gehen die Taliban auf die Hilfs­organisationen zu und versichern uns, dass unsere Sicherheit gewahrt bleibt. Das verkünden sie auch den Zivilisten. Aber um ihnen vertrauen zu können, müssen wir ihre Taten abwarten.

Inzwischen haben die Nato-Truppen das Land verlassen. Wie sicher ist nun der Alltag in Kabul?

Der Flug­hafen versinkt im Chaos. Immer mehr Menschen wollen fliehen, aus Angst vor der Zukunft und wegen der großen Ungewissheit. Andererseits sind die Geschäfte normal geöffnet, die Menschen versuchen einzukaufen, man sieht wieder etwas Alltags­leben.

Das große Problem ist der geschlossene Finanz­sektor: alle Banken zu, die Geld­automaten leer. Das ängstigt viele: Wie lange überlebt man, ohne etwas kaufen zu können? Die Krise droht noch größer zu werden.

Wagen Sie als ausländische Frau sich weiterhin normal in die Öffentlichkeit, seit die Taliban die Stadt eingenommen haben?

Unsere Bewegungs­freiheit war auch zuvor eingeschränkt. Aber ich war auch in dieser Woche draußen unterwegs. Ich bin nicht bedroht worden, sie kontrollieren nur meine Papiere und lassen mich passieren. Nun müssen wir sehen, wie es weitergeht, wie sie Ausländer insgesamt behandeln – und wie sie Frauen behandeln werden.

Wie ist die Lage draußen in den Provinzen, die ja schon länger in der Hand der Taliban sind?

Dort herrscht eine große, große humanitäre Krise. Mehr als 18 Millionen Menschen sind in Not, es grassiert der Hunger. Bereits 27 der 34 Provinzen melden hohe Raten an Unter­ernährung. Wir haben bereits ein Programm gegen Hunger aufgelegt, zusätzlich zum Programm gegen die Folgen des Klima­wandels in der Region.

Wegen Covid herrscht Mangel an Gesundheits­einrichtungen – wir wissen nicht einmal, wie viele Corona-Tote es gab. Es gab keine Tests, keine Registrierung. Nun hat der bewaffnete Konflikt die Communities zusätzlich geschwächt.

Viele westliche Länder, auch Deutschland, stoppen ihre Entwicklungshilfe und andere Hilfsgelder, um die Taliban nicht zu unterstützen. Was heißt das für Sie?

Ohne die Zahlungen wird die Lage in Afghanistan dramatisch. Schon bei der Geber­konferenz in Genf im November haben wir dafür getrommelt, dass die Geber­länder ihre Zahlungen erhöhen, weil die Not so groß ist. Deshalb rufen wir weiter dazu auf, dass sie ihre Zusagen aus Genf erfüllen und weiterhin humanitäre Hilfs­programme unterstützen. Afghanistan darf nicht vergessen werden.

Sie haben bislang auch Projekte zur Stärkung von Frauen geleitet. Was wird nun daraus?

Ja, wir konzentrieren uns in jedem Sektor, in dem wir tätig sind, besonders auf Frauen – von Projekten zur Verbesserung der hygienischen Umstände bis zur Unterstützung des Lebens­unterhalts von Frauen, damit sie wirtschaftlich unabhängig sind. Um diese Programme sorgen wir uns sehr, falls Frauen nicht mehr daran teilnehmen können, sei es als Mitarbeiter oder Empfänger.

Denn im hiesigen kulturellen Kontext können wir ohne weibliche Mitarbeiter die afghanischen Frauen nicht mehr erreichen. Es ist zentral für unsere Arbeit. Im Moment warten wir auf eine verbindliche Entscheidung darüber durch die neue Taliban­regierung.

Sie verhandeln darüber gerade mit Vertretern der Taliban?

Ja, aber es ist noch zu früh, sie bauen gerade erst ihre Strukturen auf und haben noch keine NGO-Kommission. Aber sie sind auf uns zugegangen und haben versprochen, dass die Hilfs­organisationen ihre Arbeit wieder aufnehmen dürfen und ihnen Sicherheit garantiert. Alles hängt nun davon an, ob sie die vielen, vielen Frauen in diesen Organisationen weiter­arbeiten lassen. Wenn wir das erreichen würden, wäre das ein großer Erfolg.

Von Steven Geyer/RND