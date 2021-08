Empfehlung auf Bewährung: Mörder von Robert Kennedy könnte freikommen

Die kalifornischen Bewährungsbeauftragten empfehlen, Sirhan B. Sirhan auf Bewährung freizulassen. Er verbrachte für den Mord mehr als 50 Jahre im Gefängnis.

San Diego. Der Mörder des einstigen Senators und US-Präsidentschaftsanwärters Robert F. Kennedy könnte nach 53 Jahren Gefängnis freikommen. Die Bewährungskommission gab dem Antrag des 77-jährigen Sirhan Sirhan auf vorzeitige Entlassung aus der lebenslangen Haft am Freitag statt, nachdem sich auch zwei von Kennedys Söhnen dafür eingesetzt hatten.

Die Freilassung Sirhans ist damit aber noch nicht garantiert. Erst wird die Entscheidung noch für 90 Tage geprüft, dann kann auch der Gouverneur von Kalifornien mitentscheiden.

Sirhan hatte Kennedy, den Bruder des knapp fünf Jahre zuvor ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy, am 6. Juni 1968 in Los Angeles erschossen, kurz nachdem dieser die Vorwahl der Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur in Kalifornien gewonnen hatte. Der Verurteilte erinnerte sich nach eigenem Bekunden nicht an die Tat, war aber erbost über Kennedys Unterstützung für Israel. 15 Mal hatte er seit seiner Inhaftierung schon erfolglos einen Antrag auf vorzeitige Entlassung gestellt.

