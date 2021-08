ARD-Wetterexperte Sven Plöger: Parteien kümmern sich zu wenig um den Klimaschutz

Berlin. Wetterexperte Sven Plöger wirft den Parteien vor, dem Klimaschutz im Wahlkampf zu geringe Priorität zu geben. „Die Parteien haben eine wahnsinnige Angst davor, klare Kante zu zeigen“, sagte der Diplom-Meteorologe dem Nachrichtenportal t-online. Die Vorsicht der Politiker werde aber nichts nutzen. „Wir haben nur noch acht bis 15 Jahre Zeit, bis wir dramatische Kipppunkte erreichen. Klima sollte für die Politik daher das Thema Nummer eins sein, denn der Planet verhandelt nicht. Aber diese Deutlichkeit fehlt mir aktuell bei allen Parteien“, sagte der ARD-Wetterexperte und Buchautor.

Von den Parteien erwarte er politischen Mut: „Wenn man ungeschönt die Folgen für unseren Alltag, für die Wirtschaft und für das Leben der Enkelkinder ohne Klimaschutz aufzeigt und dann konkrete Gegenmaßnahmen präsentiert, dann würden sehr viele Wähler das gutheißen“, unterstrich Plöger.

Auch die Wirtschaft nimmt der Wetterexperte in die Pflicht: „Profit darf nicht mehr ohne Klimaschutz möglich sein. Wer die Umwelt verschmutzt, muss weniger verdienen als der, der sie sauber hält. Es müssen also neue Rahmenbedingungen her, ähnlich wie beim Lieferkettengesetz“, sagte Plöger. Das sei am Ende auch im Interesse der Wirtschaft.

RND/epd