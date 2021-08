Corona-Demonstrationen in Berlin: Tage der Narrenfreiheit

Berlin. Menschenmassen ziehen durch die Straßen, die Polizei will das verhindern. Der Protestzug bricht durch. Es kommt zu Festnahmen. Eier fliegen auf die Einsatzkräfte. Es sind chaotische Szenen an diesem Sonntag in Berlin. Gegner der Corona-Maßnahmen hatten zu einem Protestwochenende in der Hauptstadt aufgerufen. Für “Frieden, Freiheit und Demokratie”, gegen eine vermeintliche Impflicht und Unterdrückung. Einige Querdenkende fordern gar den Rücktritt der Bundesregierung.

Elf Versammlungen aus dem verschwörungsideologischen Spektrum hatte die Polizei im Vorfeld verboten, da in der Vergangenheit immer wieder Infektionsschutzmaßnahmen ignoriert wurden. Trotz der Verbote folgten am Samstag und Sonntag mehrere tausend Menschen dem Aufruf von “Querdenken 30”, dem Berliner Ableger der maßnahmenkritischen Bewegung. Genauere Angaben gibt es aufgrund der unübersichtlichen Lage nicht. An einzelnen Aufzügen beteiligten sich in der Spitze allerdings bis zu 4000 Leute.

Katz- und Mausspiel mit der Polizei

Anstatt angemeldeten Aufrufen zu folgen, organisierten sich die Corona-Gegner spontan über den Messenger-Dienst Telegram. Um das Demonstrationsverbot zu umgehen, wurden Orte für Versammlungen nur kurzfristig bekannt gegeben und unter den Querdenkern verbreitet. So entwickelte sich ein Katz- und Mausspiel mit der Polizei: Demonstranten zogen zu Hunderten scheinbar ziellos durch Friedrichshain oder Moabit. „Natürlich ist das planlos. Es wäre ja auch blöd mit Plan. Da kommt man ja sonst nicht gegen an”, sagt eine Teilnehmerin.

Die Polizei versuchte indes, den Protest von symbolwirkenden Orten wie dem Regierungsviertel fernzuhalten und Versammlungsverbote durchzusetzen. Immer wieder kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den Einsatzkräften. Nach einem Durchbruchversuch auf der Lessingbrücke durch einige hundert Demonstranten am Samstag setzte die Polizei großflächig Pfefferspray ein.

Bei einer Versammlung der verschwörungsideologischen Partei “die Basis” am Leipziger Platz umringten die Maßnahmengegner die Polizei. Es kam zu Rangeleien, Eier und Feuerwerkskörper wurden in Richtung der Einsatzkräfte geworfen. Auch hier musste die Polizei Pfefferspray gegen den Mob der Querdenker einsetzen. Mindestens 10 Polizistinnen und Polizisten wurden am Wochenende verletzt.

Jahrestag des versuchten Reichstag-Sturms

Dabei sollte es für die Protestbewegung der große Tag werden. Ein Jahr zuvor hatte die Bewegung der Querdenker, der Corona-Leugner und Impfgegner ihren Zenit erreicht. Damals waren fast 40.000 Menschen dem Aufruf nach Berlin gefolgt, um gegen Maskenpflicht und Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Unter ihnen zahlreiche Reichsbürger und Rechtsextremisten.

Eine Handvoll Polizisten konnten damals gerade so die Erstürmung des Reichstags verhindern, nachdem hunderte Demonstranten die Absperrungen durchbrochen und die Treppen vor dem Gebäude besetzt hatten. Zwölf Monate später kann die Bewegung nicht an ihre alten Erfolge anknüpfen. Die Teilnehmerzahlen liegen weit unter denen vergangener Proteste.

Insgesamt kam es zu knapp 180 Festnahmen. Die Vorwürfe: Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, tätliche Angriffe gegen Polizeibeamte, Sachbeschädigung. Auch gegen rechte Livestreamer, die mit falschen Presseausweisen in geschützte Bereiche eindringen, ging die Polizei konsequent mit Kontrollen vor. Zielorte wie das Regierungsviertel oder Brandenburger Tor erreichten die Querdenkenden nicht.

Innerhalb der Protestbewegung wird der Aufzug trotzdem als Erfolg gefeiert. Von 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist in den Chatgruppen der Impfgegner die Rede. Größtenteils ungehindert konnten die Demonstranten durch die Stadt ziehen. Ohne Abstand, ohne Maske, meist ohne Polizeibegleitung.

Von Leon Enrique Montero/RND