Diplomatenkreise: EU plant erneute Einreisebeschränkungen für Amerikaner

Brüssel. Aufgrund der stark steigenden Corona-Zahlen in den USA könnte es für Amerikaner wieder schwieriger werden, in die EU zu reisen. Der Europäische Rat will die USA nach Angaben aus Diplomatenkreisen möglicherweise noch diese Woche von seiner Liste jener Länder nehmen, aus denen eine Einreise auch für touristische Zwecke problemlos möglich ist.

Die EU-Mitgliedsstaaten müssen auf Grundlage dieser Empfehlung aber nicht zwingend Einreisebeschränkungen verhängen.

Die Liste des Europäischen Rats wird alle zwei Wochen geprüft. Grundlage für die Bewertung ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen. In den USA gab es vergangene Woche so viele neue Fälle binnen 24 Stunden wie seit Ende Januar nicht mehr.

Auch die Zahl der Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, ist so hoch wie seit Ende Februar nicht.

RND/AP