Scholz im „Dauerlauf“ – Baerbock sieht weiter Chancen

Potsdam. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht sich trotz des Rückenwinds steigender Umfragewerte für seine Partei noch nicht auf der Zielgeraden.

„Das war ein Dauerlauf und wir sind jetzt immer noch vor dem Endspurt“, sagte der Vizekanzler am Montag bei einer Diskussionsrunde der „Märkischen Allgemeinen“ (MAZ) mit den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten des Wahlkreises Potsdam. Die SPD erreichte im Meinungstrend des Instituts Insa für „Bild“ 25 Prozent. Damit liegt sie in der Sonntagsfrage vor der Union, die auf 20 Prozent kommt, und den Grünen mit 16,5 Prozent.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hält den Einzug ins Kanzleramt weiter für möglich, auch wenn ihre Partei in Umfragen teils an Zustimmung verliert. „Ich glaube, unser Land kann wirklich mehr. Deswegen kämpfe ich, deswegen kämpfen wir Grünen in den nächsten vier Wochen für den echten Aufbruch in unserem Land“, sagte Baerbock.

Auf die Frage von MAZ-Chefredakteur Henry Lohmar, ob Attacke die neue Strategie sei, sagte sie: „Nicht gegen Herrn Scholz, für mich ist Politik kein Gegeneinander.“ Es müsse aber benannt werden, dass Kinder in der Corona-Pandemie durchs Raster gefallen seien und die Bundesregierung erst nach eineinhalb Jahren Geld für Luftfilter in Schulen bereitstelle.

Baerbock hält Hamburger 2G-Modell für denkbar

Baerbock hält das Hamburger 2G-Modell, bei dem Unternehmer Ungeimpfte in Kneipen, Restaurants oder Clubs draußen lassen können, für eine Option. Diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, könnten nicht auf die Solidarität aller anderen zählen, sagte die Grünen-Chefin. „Dann muss man auch Freiheitseinschränkungen hinnehmen und sagen gut, dann kann man eben nicht in eine Bar gehen, wenn man sich nicht impfen lassen will.“

Verantwortungsvolle Politik müsse sagen, wie dem vorgebaut werde, dass Schulen nicht wieder schließen müssten. In Hamburg können Veranstalter und Wirte selbst entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene einlassen, die weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind, oder ob sie Tests akzeptieren.

Scholz geht von einer „Pandemie der Ungeimpften” aus

Scholz rechnet nicht mit einem erneuten Corona-Lockdown und wirbt für weitere Tests in Betrieben und Schulen. „Der Herbst und Winter sind noch schwierig. Wir brauchen Vorsichtsregeln“, sagte der SPD-Politiker. Er geht von einer „Pandemie der Ungeimpften“ aus. Es sei genug Impfstoff da und jeder könne sich impfen lassen. Deshalb „ließe sich ein neuer Lockdown nicht rechtfertigen“, sagte der Vizekanzler.

Er betonte: „Wir werden keine Impfpflicht haben, ich bin dagegen.“ Die FDP-Direktkandidatin Linda Teuteberg warb dafür, dass Getestete keine Nachteile haben. „Wenn Ungeimpfte getestet sind, sollen sie weiter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.“ Der AfD-Kandidat Tim Krause warf Baerbock „Zwangsmaßnahmen“ vor.

Baerbock warf der Bundesregierung vor, in der Corona-Pandemie am Parlament vorbei zu regieren. Scholz verwies darauf, dass der Bundestag mit breiter Mehrheit die pandemische Lage verlängert habe. „Es wird auch unterstützt von allen 16 Ländern.“

Scholz will mehr bezahlbaren Wohnraum

Scholz warb für einen stärkeren Bau bezahlbarer Wohnungen. Das sei „das Wichtigste, was wir in Deutschland hinkriegen müssen“. Von 400.000 Wohnungen, die gebaut würden, müsse ein Viertel gefördert sein. Die CDU-Kandidatin Saskia Ludwig sagte, mit 100.000 Wohnungen komme man nicht weit.

Die FDP-Politikerin Teuteberg forderte, mehr zu bauen, aber auch günstiger. Der Linke-Direktkandidat Norbert Müller warb für einen Mietendeckel, damit keine Profite mit Miete mehr gemacht würden.

Will Scholz eine Jamaika-Koalition?

Der SPD-Kanzlerkandidat hat der FDP und den Grünen indirekt Avancen gemacht. Auf die Frage, welche zwei Anwesenden er mit auf eine Hausboot-Tour nehmen würde, nannte Scholz am Montag die FDP-Direktkandidatin Linda Teuteberg und Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.

Allerdings erwähnte er zunächst statt Baerbock die CDU-Kandidatin Saskia Ludwig. „Ich würde Frau Teuteberg und Frau Ludwig, äh, Frau Baerbock mitnehmen.” Und warum? „Ich glaube, dass wir uns nett unterhalten können und dass wir es auch hinkriegen, das Boot zu steuern.”

Scholz hat sich bisher nicht ausdrücklich zur Frage möglicher Koalitionen geäußert. Scholz, Baerbock, Teuteberg und Ludwig treten im Wahlkreis Potsdam für ein Direktmandat an. Ein Bündnis aus SPD, Grünen und FDP gilt als rechnerisch mögliche Option nach der Bundestagswahl.

