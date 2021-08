Merkel will Dialog mit den Taliban suchen

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will den Dialog mit den Taliban suchen. Das sagte sie am Dienstag in einem gemeinsamen Statement mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die beiden Regierungschefs waren in Berlin zusammen gekommen, um über europäische Themen und die Lage in Afghanistan zu sprechen.

Stärkere Präsenz von Diplomaten in Kabul angestrebt

Angestrebt sei eine „stärkere Präsenz” von Diplomaten in Kabul, um etwa über die Ausreise von Ortskräften zu verhandeln. Damit verbunden sei jedoch keine Anerkennung einer Taliban-Regierung, betonte die Kanzlerin. Ihr sei zudem wichtig, den Flughafen Kabul weiter für die internationale Gemeinschaft nutzbar zu halten. Dabei werde Deutschland technische Hilfe leisten. Der Flughafen ist am Dienstag von einer Taliban-Eliteeinheit übernommen worden. In der Flüchtlingsfrage steht für Merkel und Kurz die humanitäre Hilfe vor Ort im Vordergrund.

Kurz rühmt Merkels Erfahrungsschatz auf europäischer Ebene

Anlässlich seines voraussichtlich letzten Treffens mit Merkel in ihrer Rolle als Bundeskanzlerin rühmte Kurz ihren „Erfahrungsschatz auf europäischer Ebene”. Der werde ihm sehr fehlen. „Merkel hat die Europäische Union so geprägt wie kaum eine andere Politikerin.”

Von Nina May/RND