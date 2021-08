In Osteuropa gibt es kaum Zustimmung für die Aufnahme von Afghanen

Berlin. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan muss sich Europa auf einen massiven Zustrom von Flüchtlingen einstellen. Die direkten Nachbarländer Afghanistans lehnen jede weitere Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen ab.

Das gilt sowohl für Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan wie auch für Pakistan, dessen Botschafter, Mohammad Faisal, am Dienstag dem „Tagesspiegel” sagte, jetzt seien „reichere und größere Länder” an der Reihe. Pakistan hat nach eigenen Angaben bereits drei bis vier Millionen Afghanen aufgenommen.

Zwar hatte die EU-Kommission kürzlich alle Mitgliedsländer aufgerufen, über das Umsiedlungsprogramm (Resettlement) des UN-Flüchtlingshilfswerks mehr Menschen aus Afghanistan aufzunehmen, in den osteuropäischen EU-Ländern stößt das jedoch nicht auf breiten Widerhall, wie eine Umfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) ergab. Die meisten Antworten vermeiden eine direkte Ablehnung, aber die Aussagen gehen selten über die bloße Benennung der bisherigen Bilanz hinaus:

Estland (1,3 Millionen Einwohner) nimmt nach Angaben des Außenministeriums insgesamt 30 Personen auf, die mit der EU, der Nato oder estnischen Entwicklungshilfeorganisationen zusammengearbeitet haben. Ob das Land darüber hinaus bereit ist, weitere Flüchtlinge aufzunehmen, dazu gibt es keine Aussage. Litauen (2,8 Millionen Einwohner) hat bislang 191 Personen aufgenommen. Dabei handelt es sich um ehemalige Mitarbeiter litauischer Organisationen und deren Familienangehörige. Darüber hinaus gibt es nach Angaben von Litauens Botschafter in Berlin, Ramunas Misiulis, „keine anderen spezifischen Entscheidungen hinsichtlich afghanischer Flüchtlinge. Die allgemeine Asylrechtsregelung wird weiterhin angewendet.” Lettland (1,9 Millionen Einwohner ) ist zur Zeit noch bemüht um die Evakuierung der afghanischen Ortskräfte, die die lettische Mission unterstützt haben. 25 Personen wurden aufgenommen, 70 sollen noch folgen. Lettland habe zugestimmt, afghanische Ortskräfte anderer Nato- und EU-Länder aufzunehmen, hieß es. „Für eventuelle weitere Kontingente stehe Lettland im engen Austausch mit seinen EU-Partnern und Verbündeten und befürworte die Suche nach gemeinsamen Lösungen”, teilte Botschaftssprecher Kaspar Adijans mit. Bulgarien (7 Millionen Einwohner) wir nach Angaben des Außenministeriums 70 afghanische Staatsbürger und deren Familien aufnehmen, die in der bulgarischen Botschaft in Kabul oder für die EU oder die Nato gearbeitet haben. Zur Frage der Aufnahme weiterer Flüchtlinge machte das Ministerium keine Angaben. Bulgariens 259 Kilometer lange EU-Außengrenze zur Türkei wird komplett durch einen Stacheldrahtzaun und Wärmebildkameras gesichert. Es gibt Berichte, wonach die Armee den Grenzschutz zur Türkei verstärken soll. Slowenien (2 Millionen Einwohner), das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, steht klar auf der Position, keine zusätzlichen Flüchtlinge aufzunehmen. Ministerpräsident Janez Jansa erklärte auf Twitter, man solle nur Menschen aufnehmen, „die uns während der Nato-Operation geholfen haben”. Ungarn (9,7 Millionen Einwohner) hat mit seinen Streitkräften 540 Menschen evakuiert, darunter auch Amerikaner und Österreicher. Die Mehrheit der afghanischen Ortskräfte, die in ungarischen Diensten standen, konnte nach Ungarn gebracht werden, insgesamt 47 Familien, darunter 189 Kinder. Zur Frage der weiteren Aufnahme von Flüchtlingen sagte Ungarns Botschafter in Berlin, Peter Györkös, man stehe auf der Position des Jahres 2015: „Wir müssen vor Ort helfen. Die EU soll ihre Hilfe exportieren und nicht auf europäischen Boden unlösbare Probleme importieren.” Ungarns Anstrengungen zum Schutz der EU-Außengrenzen seien gute Beispiele für Verantwortung und Solidarität, sagte Györkös und fügte an, dass die ungarische Position seit 2015 immer breiter geteilt wird. Ungarn hatte im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 einen 150 Kilometer langen Stacheldrahtzaun an der Grenze zu Serbien errichtet. Polen (38 Millionen Einwohner) hatte sich schon 2015 geweigert, Flüchtlinge aus Krisenregionen aufzunehmen. Seit fast drei Wochen sitzt eine Gruppe von 32 Menschen aus Afghanistan bei dem Dorf Usnarz Gorny fest. Die Flüchtlinge, darunter fünf Frauen, sind über die Grenze von Belarus gekommen und werden nun vom polnischen Grenzschutz an der weiteren Einreise gehindert. Wegen vieler illegal über Belarus einreisender Migranten will Polen den Ausnahmezustand in der Grenzregion für 183 Ortschaften verhängen. Einen entsprechenden Antrag habe die Regierung verabschiedet und Präsident Andrzej Duda vorgelegt, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Dienstag in Warschau. Der Ausnahmezustand soll mit sofortiger Wirkung gelten, sobald Duda ihn unterschreibt.

Von Jan Emendörfer/RND