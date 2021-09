Experte sieht erhöhte Terrorgefahr nach Afghanistan-Desaster

Berlin. Der Terrorismusexperte Peter Neumann vom King‘s College in London sieht die Islamistenszene nach dem Afghanistan-Desaster gestärkt und die Terrorgefahr in Europa erhöht. „Für die Dschihadistenszene ist das, was aktuell in Afghanistan passiert, ein großer Schub“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Es wird auch schon propagandistisch ausgeschlachtet. Nach dem Motto: Das ist ein großer Sieg. Wenn die Taliban das können, dann kannst Du das auch.“

Dies sei ein wichtiger psychologischer Effekt, denn für die Dschihadisten habe es seit Jahren keine großen Erfolge mehr gegeben, speziell nach der Zerstörung des sogenannten Kalifats in Syrien und dem Irak, fuhr Neumann fort.

„Jetzt geht wieder so eine Art Ruck durch die Szene. Das kann auf potenzielle Einzeltäter durchaus animierend wirken und soll es auch. Deswegen gibt es tatsächlich eine leicht erhöhte Terrorgefahr. Das Grundrauschen in der Szene ist jetzt wieder positiv.“

Warnung nach 2015

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte, dass von den rund 4500 zuletzt von der Bundeswehr aus Afghanistan evakuierten Menschen sieben anschließend bei Sicherheitsüberprüfungen aufgefallen seien.

Drei hätten gefälschte Dokumente dabeigehabt, sagte er dem RND, vier seien schon einmal als Straftäter von Deutschland nach Afghanistan abgeschoben worden. Dabei hätten die Vier schwere Straftaten verübt, einer von ihnen sitze mittlerweile wieder in Haft, zwei befänden sich noch in der Obhut der Behörden am Flughafen.

Seehofer betonte: „Wir werden alles daransetzen, um den unkontrollierten Zuzug von Migranten nach Europa zu verhindern. Deshalb beobachten wir die Flüchtlingsbewegungen aus Afghanistan und anderen Ländern der Region wie Syrien und Irak sehr genau. Notfalls werden wir die Kontrollmaßnahmen an unseren Grenzen verschärfen. Nicht jeder, der in unser Land will, darf einreisen. Damit Menschen einreisen dürfen, müssen wir wissen, wer sie sind.“

Nach Beginn der so genannten Flüchtlingskrise 2015 habe es berechtigterweise Kritik an den Sicherheitsbehörden gegeben, weil nicht bekannt gewesen sei, wer ins Land komme. „Das darf und wird sich nicht wiederholen“, sagte der CSU-Politiker. „Wir helfen in dieser Notsituation, aber wir schützen auch die Bevölkerung unseres Landes.“

So gesehen ergibt sich nach Einschätzung von Experten und der Bundesregierung ein Risiko aus zwei Richtungen. Erstens könnten sich in Deutschland lebende Islamisten motiviert fühlen, Anschläge zu begehen. Der Typus des Einzeltäters war zuletzt dominant.

Zudem ist in Afghanistan auch der „Islamische Staat“ (IS) aktiv, der als noch radikaler und brutaler gilt als die Taliban, die sich bis zu ihrem Sturz 2001 auf die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung beschränkten. Der IS könnte Gesinnungsgenossen andernorts zu Anschlägen anstacheln. Zweitens fürchten die Sicherheitsbehörden das Einsickern von islamistischen Gefährdern unter Flüchtlingen.

Zuletzt weniger Gefährder

Tatsächlich ist die Zahl der Gefährder rückläufig. Das teilte das Bundeskriminalamt (BKA) dem RND mit. Am 1. September zählte es 551 Gefährder, am 1. Januar waren es noch 607 gewesen.

Bei der Beratungsstelle „Radikalisierung“ im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) haben die Ereignisse in Afghanistan nach Bamf-Angaben „kaum zu Veränderungen im Anfrageaufkommen“ geführt; die Anrufzahlen hätten sich in den vergangenen Monaten unverändert und konstant im unteren zweistelligen Bereich bewegt, sagt eine Sprecherin. Seit Gründung der Beratungsstelle bis Anfang diesen Monats seien knapp 4800 Anrufe eingegangen.

Von Markus Decker/RND