Joe Chialo: Der Musikmanager in Armin Laschets Zukunftsteam

Sein deutsches Lieblingsessen ist Labskaus, der Lieblingsdialekt fränkisch. Und auch seinen Lieblingswitz verriet Joe Chialo kürzlich im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der geht so: „Two Martinis, please.“ – „Dry?“ – Nein, zwei.“ Joe Chialo, 51 Jahre alt, ist einer der acht Köpfe im neuen Zukunftsteam von Armin Laschet, das den CDU-Kanzlerkandidaten im Wahlkampfendspurt aus dem Umfragetief ziehen soll.

Manager der „Kelly Family“

Als ehemaliger Sänger einer Crossover-Band und heute erfolgreicher Musikmanager ist Chialo in der Kultur- und Kreativbranche bestens vernetzt. Unter anderem betreut er Bands wie „Santiano“ und die „Kelly Family“. Mit dieser speziellen Expertise und seinen Kontakten soll er neue Perspektiven in den Wahlkampf einbringen, hofft die Union: In Laschets Team ist Chialo für die Bereiche Kreativwirtschaft und Innovation zuständig.

Erfolgreiche Karriere in der Kreativ- und Kulturwirtschaft

1970 in Bonn als Sohn einer tansanischen Diplomatenfamilie geboren, legte Chialo sein Abitur auf dem Internat der katholischen Ordensgemeinschaft Salesianer Don Boscos ab. Anschließend absolvierte der heutige CDU-Mann eine Ausbildung zum Fräser, ehe es ihn für einige Semester ins fränkische Erlangen zog, wo Chialo an der dortigen Universität Geschichte, Politik und Wirtschaft studierte. Bis zum Abschluss kam er jedoch nicht, stattdessen erhielt Chialo einen Plattenvertrag bei Sony Music und startete eine Gesangskarriere bei der Band „Blue Manner Haze“.

Nach verschiedenen Stationen in der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland und Europa gründete der heute 51-Jährige mit der „Airforce1 Music Group“ schließlich seine eigene Firma. Zudem vermarktet Chialo Künstlerinnen und Künstler aus dem afrikanischen Kulturraum in Deutschland und Europa.

Berliner Direktkandidat für den Bundestag

Im diesjährigen Bundestagswahlkampf kandidiert Chialo, der seit 2016 Mitglied der CDU ist, im Wahlkreis Berlin-Spandau/Charlottenburg-Nord erstmals für den Bundestag. Inhaltlich setzt er sich unter anderem für mehr Digitalisierung, die Förderung von Familien und die Schaffung eines separaten Kulturministeriums ein. Nebenher engagiert sich der Vater einer Tochter in Vereinen und Initiativen für die Förderung junger Nachwuchstalente in der Kulturbranche.

Von Simon Ecker/RND