Merkel zum Tod des deutschen Botschafters in China: „Der Tod Jan Heckers erschüttert mich zutiefst“

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bestürzt geäußert über den überraschenden Tod des neuen deutschen Botschafters in China. „Der Tod Jan Heckers erschüttert mich zutiefst“, sagte sie am Montagmorgen in einer in Berlin verbreiteten Erklärung.

„Ich trauere um einen hochgeschätzten langjährigen Berater von tiefer Menschlichkeit und herausragender Fachkenntnis. Ich denke voller Dankbarkeit an unsere Zusammenarbeit und bin froh, mit ihm über Jahre so eng verbunden gewesen zu sein.“ Sie fügte hinzu: „Mein tiefstes Mitgefühl gilt seiner Frau, seinen Kindern und den anderen Angehörigen in ihrem unermesslichen Schmerz.“

Hecker war erst im August Botschafter geworden

Der 54-Jährige hatte den wichtigen diplomatischen Posten in der chinesischen Hauptstadt erst vor kurzem angetreten und war zuvor Merkels außenpolitischer Berater gewesen. Er galt als ein enger Vertrauter der Kanzlerin. Die Umstände seines Todes blieben zunächst unklar.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der als frühere Kanzleramtschef ebenfalls eng mit Hecker zusammengearbeitet hatte, nannte Heckers Tod auf Twitter eine Tragödie und einen großen Verlust für alle, die ihn kannten. „Sein Pflichtbewusstsein, seine menschliche und berufliche Kompetenz und tiefe Bildung waren herausragend.“

RND/dpa