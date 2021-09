Vorbild Israel: Lauterbach fordert Schnellteststrategie statt Quarantäne in Schulen

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich zur diskutierten Änderung der Quarantäneregeln an Schulen für eine umfassende Schnellteststrategie ausgesprochen. „Weder die Durchseuchung der Kinder noch ständig Quarantäne sind akzeptabel“, schrieb er auf Twitter. Nach seiner Meinung sollten sich Kinder zweimal pro Woche selbst testen.

Sollte ein Kind einer Klasse positiv getestet sein, empfiehlt Lauterbach: „Fünf Tage morgens alle Kinder testen.“ Dabei sollten lediglich Schnelltests verwendet werden. Diese seien auch bei der Delta-Variante ausreichend zuverlässig, um ein potenzielles Superspreading in betroffenen Klassen zu verhindern. Der Vorteil gegenüber PCR-Testungen sei „die Schnelligkeit, ein Ergebnis vor Schulbeginn zu haben“. Dies sei wichtiger als ein spätes Resultat durch das aufwendigere PCR-Testverfahren. Der SPD-Mann ist sich sicher: „Diese Strategie durchbricht Infektionsketten und minimiert Schulausfall.“

Aktuell gilt noch Quarantänepflicht für Schüler

In seinem Twitter-Post verlinkte Lauterbach einen Artikel der israelischen Tageszeitung „Haaretz“, in dem von 180.000 Schülern in Israel die Rede ist, die durch die dortige Schnellteststrategie in der Schule bleiben konnten.

In Deutschland muss aktuell noch die gesamte Klasse in Quarantäne, wenn sich ein Kind mit Covid-19 infiziert hat. Wie der „Business Insider“ in Bezug auf ein vorliegendes Beschlusspapier berichtet, plant die Regierung jedoch die bundesweite Lockerung der Quarantäneregeln in Schulen und Kitas.

Von Jens Strube/RND