Baerbock in der „ARD-Wahlarena“: „Versorgung auch mit Erneuerbaren Energien gesichert“

Lübeck. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat in der Sendung „ARD-Wahlarena“ erneut unterstrichen, dass sie sich für einen besseren Personalschlüssel in der Pflege einsetzen möchte: „Eine Vebesserung des Personalschlüssels hat absolute Priorität“, sagte Baerbock.

„Im Bundestag haben wir als Politikerinnen und Politiker auch ganz viel geklatscht, davon können Sie aber nicht Ihre Miete zahlen“, sagte sie an eine Altenpflegerin gewandt, die sie nach ihren Ideen für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege gefragt hatte. „Wir müssen in der Pflege zu einer 35-Stunden-Woche kommen. Auch braucht es eine deutliche Lohnerhöhung in ambulanter Altenpflege.“

Baerbock sagte zudem, dass mehr Geld auch für die Polizei benötigt werde. „Dafür brauchen wir auch einen höheren Spitzensteuersatz“, fügte Baerbock hinzu. In den Sicherheitsberufen „müssen 30.000 Stellen nachbesetzt“ werden. Dazu müsse die Vereinbarkeit von Familie und Beruf so geregelt sein, dass sie für junge Menschen in Sicherheits- und sozialen Berufen attraktiv sei.

Auch ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen war ein Thema der Sendung. „Tempo 130 ist etwas, für das ich mich stark machen werden. Dieses Tempolimit gilt in ganz vielen anderen europäischen Ländern“, sagte Baerbock. Ein Tempolimit sei aber nicht nur ein ökologisches Thema, sondern auch eine Frage der Sicherheit.

Eine weitere Zuschauerin bemängelte, dass ländliche Regionen zunehmend abgehängt werden. Ein schwacher Öffentlicher Personennahverkehr, Wohnungsmangel sowie schwaches Internet seien große Probleme. Baerbock antwortete, dass ihre Partei dafür sorgen wolle, „dass Internet wie der Briefkasten vor 100 Jahren umgesetzt wird. Jeder braucht im Jahr 2021 schnelles Internet.“ Bei Ausschreibungen wolle sie im Falle einer Regierungsbeteiligung klare Priorität aufs Land legen.

„Wenn wir beim Klimaschutz jetzt nicht handeln, werden wir noch extremere Wetterphänomene haben“, sagte Baerbock auf eine Frage zur Vereinbarkeit von Familie, Arbeit und Klimaschutz auf dem Land. „Es heißt nicht: Wir dürfen kein Auto mehr fahren. Wir müssen aber dafür sorgen, dass in jedem Ort stündlich ein Bus fährt.“ Auch der Wechsel zum E-Auto müsse bezahlbar gemacht werden, so Baerbock.

Die Visionen der Grünen in Sachen Energiepolitik beschäftigte weitere Zuschauer. Besonders die flächendeckende Stromversorgung im Falle einer kompletten Umstellung auf Erneuerbare Energien bereitete Sorgen. „Wir müssen die verschiedenen Energieträger wie Wind, Wasser und Biomasse vernünftig miteinander verbinden“, sagte Baerbock. Auch das Klimaschutz-Sofortprogramm der Grünen wolle sie schnell umsetzen und etwa „auf jedes Dach eine Solaranlage aufbauen.“ „Die Versorgungssicherheit wird auch mit Erneuerbaren Energien sichergestellt sein“, versicherte Baerbock.

In den 75-minütigen Sendungen der „ARD-Wahlarena“ haben 65 Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, den Kanzlerkandidaten und der Kanzlerkandidatin ihre Fragen zu stellen. Das Format existiert seit 2005 und wird zur bevorstehenden Bundestagswahl am 26. September bereits zu fünften Mal aufgelegt. Moderiert werden die Wahlarenen von NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz und Ellen Ehni, WDR-Chefredakteurin.

RND/sic