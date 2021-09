Wer wird Merkels Nachfolger? Der niederländische Blick auf den deutschen Bundestagswahlkampf

Berlin. Außer Franz Beckenbauer und Heidi Klum kennen die meisten Holländer vor allem Angela Merkel als bekannte deutsche Persönlichkeit. Mit der ostdeutschen Pfarrerstochter aus Templin hat sich die niederländische Regierung in Den Haag seit 2005 arrangiert, obwohl sie die Interessen und Befindlichkeiten der kleineren EU-Länder weniger wahrnimmt, als ihr Ziehvater Helmut Kohl.

Deutsch-niederländische Unterschiede

Die deutsche Dominanz in Europa nahm in den letzten Jahren stark zu. Berlin spielt das Spiel über Bande, lässt via Brüssel entscheiden. Das gefällt dem langjährigen niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte nicht immer. Wenn Berlin und Merkel schweigen, dann grätscht er dazwischen, fordert den autoritären ungarischen Kollegen Viktor Orban schon mal auf, die EU zu verlassen.

Den südeuropäischen Staaten sagen die Lenker der Niederlande gerne, dass sie besser wirtschaften sollen, und „weniger Geld für Schnaps und Frauen ausgeben“. Von deutschen Spitzenpolitikern, und schon gar nicht von Frau Merkel, wären solche undiplomatischen Sätze eher nicht zu hören.

Merkel in den Niederlanden: Populär, aber mit schwierigem Erbe

Die Bundeskanzlerin würde, wenn sie erneut zur Wahl stünde, vielleicht auch in den Niederlanden gewinnen. Ihre Popularität dort ist groß, sie durfte dieses Jahr gar die Rede zum nationalen Befreiungstag halten. Aber das viele Geld für Südeuropa in der Bankenkrise, der große Flüchtlingsstrom seit 2015, der Finanztransfer gen Ost-Europa und die Aber-Milliarden im europäischen Corona-Fonds - dieses Erbe wird in meinem Land sehr skeptisch gesehen.

Und wer wird nach 16 Jahren nun ihre Nachfolge antreten? Deutsche Politiker wie Armin Laschet, Annalena Baerbock oder Olaf Scholz sind hinter unseren Deichen so gut wie unbekannt. Kanzlerin Merkel dagegen wird als mächtigste Frau der Welt gesehen. Sie lässt sich weder von Trump, noch von Putin oder Erdogan einschüchtern.

Was können Laschet, Baerbock und Scholz?

Ob der Armin Laschet aus Aachen das auch könnte? Er wird eher wie ein Provinzpolitiker betrachtet. Der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen sieht sein Bundesland auf einer Ebene mit den Benelux-Staaten. Der gesellige Katholik tauscht bestimmt mit unserem freundlichen Premier Rutte tolle Kalauer aus.

Aber ob er auch den gleichen Weitblick wie Merkel, die promovierte Naturwissenschaftlerin, besitzt? Laschet lachte über Witze, während der Schäden und den 170 Toten der Flutkatastrophe gedacht wurde. Und als Uni-Dozent dachte er sich Phantasie-Noten für Studierende aus.

Annalena Baerbock hat das forsche Auftreten einer jungen, ambitionierten Politikerin. Und ihre Partei, Die Grünen, bekam gerade eine Million Euro von einem niederländischen Unternehmer geschenkt. Baerbock hat aber handwerkliche Fehler begangen, die einer jungen Angela Merkel bestimmt nicht passiert wären.

Bleibt Olaf Scholz, der momentane Finanzminister der Bundesrepublik. Den Niederländern, wo vor vier Jahrhunderten der Kapitalismus mit der ersten Aktiengesellschaft gegründet wurde, ist solides Wirtschaften wichtig. Sie sind, nach Frankreich, der wichtigste Handelspartner in der Europäischen Union. Deswegen möchte Den Haag, quasi als „17. Bundesland“, seine Politik möglichst eng mit Berlin abstimmen.

Sozialdemokrat Scholz hat es schwer

In den Niederlanden sind die Sozialdemokraten aber fast in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwunden. Dass sie in Deutschland in den Umfragen führen, ist überraschend. Scholz besitzt das Herz eines Hamburgers, einer Hafenstadt, die gut zu Holland passt. Und er hat ein unaufgeregtes, nüchternes Naturell.

Aber viele in meinem Land sahen die tagelangen, krassen G20-Krawalle in der Hansestadt, wo er als Bürgermeister die Verantwortung trug, und die Bürger stundenlang während der Plünderungen alleine ließ. Der kriminelle Cum-Ex-Skandal mit 90 Millionen Euro Steuererlass für die Warburg-Bank, haftet an ihm. Und auch das Wegschauen während des Wirecard-Betrugs ist ein schmutziger Fleck auf seiner Weste.

Der Nachfolger von Angela Merkel wird aus niederländischer Sicht einen schwierigen Job haben, das große Vertrauen zu gewinnen, dass sie sich in vielen großen Krisen erarbeitet hat.

Von Rob Savelberg/RND