Fragen und Antworten: So geht es in der Impfkampagne weiter

Die Impfkampagne soll weiter angekurbelt werden, dafür startet am Montag eine neue Aktionswoche. Derweil hat die Infektionsinzidenz als Hauptwert zur Einschätzung der Pandemie ausgedient. Fragen und Antworten zur aktuellen Pandemielage.

Wie ist die aktuelle Lage der Pandemie?

Die 7-Tage-Inzidenz der Infektionen sank laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch leicht und lag bei 82,7. Währenddessen stagniert die Impfkampagne: Erst 61,7 Prozent der Gesamtbevölkerung sind doppelt gegen Corona geimpft.

In den Krankenhäusern ist die Lage kontrollierbar. „Zwar steigen die Zahlen an, aber wir können eben auch sehen, dass sich die Inzidenz von Hospitalisierung und vor allem Intensivbelegung abgekoppelt hat“, sagte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wir sind weit von den Belastungsspitzen der zweiten und dritten Welle entfernt.“ Die Lage bei den Mitarbeitenden sei aber nach 18 Monaten Pandemie durch Erschöpfung geprägt, so Gaß.

Wie geht die Impfkampagne weiter?

Der Bund will die Impfkampagne mit einer neuen Aktion beschleunigen, wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch bekanntgab. Manchmal fehle es an einfacher Gelegenheit sich impfen zu lassen, sagte der Politiker. So geht ab Montag eine Impfwoche mit dem Titel „Hier wird geimpft“ in Zusammenarbeit mit Ländern, Kommunen und Handel los. Dabei seien „30 Handelsunternehmen, die gemeinsam zum Impfen aufrufen“, fügte Stefan Genth vom Handelsverband hinzu.

Gleichzeitig bekräftigte Spahn, dass es keine Impfpflicht geben soll: „Impfen ist eine persönliche Entscheidung, das soll so bleiben“. Sie sei allerdings auch eine Entscheidung, die andere betreffe. Spahn fügte hinzu, Deutschland habe aktuell eine „Pandemie der Ungeimpften“. Auffrischungsimpfungen würden möglich gemacht, betonte er erneut.

Wie wird nun das Risiko der Pandemielage eingeschätzt?

Die Inzidenz der Corona-Fälle als wichtigster Wert hat ausgedient. Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes hat der Bundestag am Dienstag beschlossen, am Freitag soll der Bundesrat zustimmen.

Künftig zieht die Politik die Hospitalisierungsrate als Basis für Beschränkungen des öffentlichen Lebens heran. Auch die Anzahl der geimpften Menschen und die intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten werden fortan beachtet. Die Infektionszahl soll eine untergeordnete Rolle spielen.

Was genau steckt hinter der Hospitalisierungsrate?

Die Hospitalisierungsinzidenz bildet ab, wie viele Patientinnen und Patienten in sieben Tagen je 100.000 Einwohner wegen Corona in den Kliniken liegen. Dabei wird die Bettenbelegung aller Stationen berücksichtigt, da nicht alle Corona-Erkrankte auf den Intensivstationen landen. Spahn hatte mehrfach erklärt, würde man nur die Intensivbelegung beachten, wäre es zum Gegensteuern zu spät.

Die bundesweite Hospitalisierungsrate wird vom RKI veröffentlicht und lag Dienstag bei 1,69. Der Höchstwert von 15 war während der Weihnachtszeit erreicht. Für etwaige Beschränkungen sollen die Länder selber Schwellenwerte festlegen, ab wann die Kliniken überlastet sind.

An welchen Werten sollten sich die Länder orientieren?

Zustimmung für den neuen Richtwert kommt von den Kliniken. „Wir begrüßen, dass die alleinige Fixierung auf die 7-Tage-Inzidenz beendet wird. Wir sollten uns aber davor hüten, wieder nur einen einzelnen Wert in den Blick zu nehmen“, sagte Vorstandsvorsitzender Gaß. „Wir sollten bundesweit gültige Schwellenwerte für die drei zentralen Faktoren - Infektionsinzidenz, Hospitalisierungsinzidenz und Belegung der Intensivkapazitäten - definieren, die aber als bundesweite Orientierungswerte nach den regionalen Gegebenheiten angepasst werden können.“

Gaß zufolge ist es richtig, wenn nach regionalen Gegebenheiten auch die jeweilige Corona-Ampel funktioniert. Aber: „Die Grundkriterien müssen transparent und bundeseinheitlich sein.“ Der Schwellenwert hänge von regionalen Besonderheiten ab, wie etwa Krankenhauskapazitäten und Impfquote.

Der DKG-Chef fügte hinzu: „Aus meiner Sicht ist die Zahl der Neuaufnahmen in den Krankenhäusern entscheidend und vor allem die Belegung der Intensivstationen.“ Wichtig sei auch, inwieweit es in der Bevölkerung Impfdurchbrüche gibt. „Der Inzidenzwert ist weiterhin wichtig als ein Parameter für die allgemeine Einschätzung der Pandemielage. Aber er muss ergänzt werden.“

Von Alisha Mendgen/RND